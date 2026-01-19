Está prevista la retirada en "próximas horas" de los dos últimos vagones del tren Iryo accidentado en Adamuz (Córdoba)

Imagen de la zona del accidente ferroviario con los convoyes de trenes siniestrados en Adamuz. - Joaquin Corchero - Europa Press

CÓRDOBA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

En la última reunión de coordinación mantenida este lunes en el Puesto de Mando Avanzado instalado en Adamuz (Córdoba) con motivo del accidente ferroviario ocurrido ayer domingo en dicho municipio, "se ha comunicado que en las próximas horas está previsto que se acometa la retirada de los dos últimos vagones del tren Iryo con una grúa y se intentará apuntalar, además, el penúltimo vagón, para evitar que se produzca un vuelco".

Así lo ha dado a conocer la Junta de Andalucía en una nota, apuntando que, "tras esta operación está previsto que se desbloquee el acceso por las vías para que una segunda grúa acceda al tren Alvia y pueda llevarse a cabo su retirada". De hecho, esta hora se acaban de "incorporar a las labores la maquinaria y el personal de Tragsa solicitados y han empezado los trabajos encomendados".

Junto a ello, "Cruz Roja ha informado que se ha cerrado el albergue ubicado junto al Zoológico de Córdoba y se mantiene la atención a víctimas en el centro de familiares que la Junta de Andalucía ha habilitado en el Centro Cívico Poniente Sur, ubicado junto a la Plaza de Toros de Córdoba".

Hasta este lugar se fletó un autobús en la mañana de este lunes para trasladar a familiares de afectados desde el Centro de Mayores de Adamuz, y en él se encuentran efectivos de Cruz Roja, de los servicios sanitarios del 061, de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) y psicólogos del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental (Giped). Desde Cruz Roja se señala que "se ha atendido a una veintena de familias".

De igual forma, la Junta ha mantenido en la tarde de este lunes los Puntos de Atención a Familiares en la Estación de Huelva y otro en la Estación María Zambrano de Málaga, con personal de Protección Civil, Cruz Roja, psicólogos y trabajadores sociales, que ha cerrado a las 18,30 horas. También se mantiene punto de información en la Estación de Atocha en Madrid, puesto que en la estación madrileña se esperaba esta tarde la llegada de un autobús con más personas que viajaban en el tren de Iryo. Continua también el trabajo en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) desplegado junto al Edificio Técnico de Adif en Adamuz.

Durante la jornada de este lunes la Junta ha habilitado también un teléfono de información sobre hospitalizados para los residentes de fuera de Andalucía, el 953001149 y el 061 han estado disponibles para las personas que se encuentren en la comunidad autónoma y necesiten este tipo de información. Ambos centros, tanto el 061 como el 112 han sido reforzados en todo momento.

CASI 24 HORAS DE TRABAJO

La Junta de Andalucía mantiene activado el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de Andalucía, que se elevó a fase de emergencia, situación operativa 1, a las 21,50 horas de ayer domingo, y que aún permanece activa.

Minutos antes de las 19,50 horas del domingo se empezaron a recibir las primeras llamadas de alerta en el teléfono 112, en las que se informaba del descarrilamiento y vuelco de un tren y de la posterior colisión con otro convoy con personas heridas y atrapadas. Desde la EMA 112 se puso en marcha toda la respuesta en emergencias. Cabe recordar que pronto se cumplirán 24 horas del siniestro y el operativo de emergencia sigue trabajando intensamente sobre el terreno.

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) desplegó ayer domingo un amplio dispositivo sanitario compuesto por cuatro Dispositivos de Cuidados Críticos de Urgencias (DCCU), seis UVIs móviles del 061, dos UVIs de Transporte de Críticos, dos Vehículos de Apoyo Logístico, tres ambulancias convencionales, cinco ambulancias de transporte programado y dos ambulancias de transporte programado, además del equipo médico de Adamuz, que fue el primero en llegar y atender a los heridos.

Poco a poco se fue incrementado y modulando la respuesta para valorar, estabilizar y trasladar a los afectados, un trabajo que se llevó a cabo desde el Puesto Médico Avanzado desplegado en el edificio técnico de Adif.

Junto a ello, además del Hospital de Andújar (Jaén), se prealertó también al Virgen del Rocío de Sevilla, por si fuera necesario derivar pacientes. El Hospital Reina Sofía de Córdoba, por su parte, activó su protocolo de grandes catástrofes, y desde la red de centros de transfusión se redistribuyó sangre hacia Córdoba y Jaén, principalmente.

El operativo de emergencia de la Junta de Andalucía activó también a Cruz Roja y al Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Desastres (Giped) del Colegio Oficial de Psicólogos, con el que la EMA tiene un convenio de colaboración. Sobre el terreno sigue desplegado el Grupo de Emergencias de Andalucía (Grea).