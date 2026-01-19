Junta señala que "no se sabe qué ocurrirá al levantar los vagones" en Adamuz, donde "permanecen tres cuerpos atrapados"

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, en Adamuz (Córdoba). - Guillermo Morales - Europa Press

ADAMUZ (CÓRDOBA), 19 (EUROPA PRESS)

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha informado que, en la zona donde se prevé levantar dos vagones del tren Alvia que colisionaron con el tren Iryio en el accidente de Alamud (Córdoba), se han localizado seis cadáveres, incluidos dentro de los 40 registrados hasta el momento. De ellos, solo se han podido recuperar tres, mientras que los otros tres permanecen aún en el lugar. El consejero ha advertido además que "no se sabe qué puede ocurrir ni qué se va a encontrar cuando se proceda al levantamiento del tren".

En una entrevista en el programa La Linterna de la Cadena COPE, recogida por Europa Press, Sanz ha explicado que se trata de una zona de muy difícil acceso, ya que la maquinaria pesada no puede entrar hasta el punto donde se encuentran los vagones, que han quedado "completamente estrellados sobre un terraplén de cuatro metros de altura, formando un auténtico amasijo de hierro".

En este sentido, ha señalado que las dificultades para incorporar maquinaria pesada están siendo evaluadas por Adif y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, con el objetivo de garantizar el acceso a la zona. Se trata de "una situación complejísima, en la que cada minuto que pasa se hace más terrible, ya que los familiares están deseando conocer la situación de sus seres queridos", ha manifestado el responsable de Sanidad.

"UNA COORDINACIÓN EJEMPLAR ENTRE ADMINISTRACIONES"

El consejero ha agradecido la colaboración de todos los ciudadanos durante este incidente y ha destacado que "la coordinación y cooperación entre administraciones fue ejemplar". Gracias a ello, se pudo "diseñar y desplegar un dispositivo que, en muy pocas horas, logró evacuar a todos los heridos de la zona, quedando únicamente pendiente la recuperación de los fallecidos, realizada en un tiempo récord".

Por otro lado, Sanz ha descrito el accidente como "terrible, dantesco y durísimo", recordando que al recorrer la zona entre un tren y otro "lo que se encontraban eran cuerpos, maletas y enseres". En este contexto, ha explicado que "se trabajó durante toda la noche intentando rescatar a las víctimas atrapadas; por tanto, la situación ha sido dramática y terrible, pero también queda el orgullo y la satisfacción por la colaboración de la ciudadanía".

El consejero ha puesto además en valor los avances en la identificación de las víctimas, tanto por parte del Instituto de Medicina Legal, mediante autopsias, como de la Guardia Civil, a través de pruebas de ADN. "Actualmente se están unificando estos datos para completar la identificación, y ya hemos comenzado a comunicar a los familiares la situación, tras haber podido identificar a buena parte de las personas", ha explicado. En este sentido, ha precisado que "todos los fallecidos se encuentran en el Instituto de Medicina Legal, salvo tres", y confía en que se podrán "culminar las autopsias en un tiempo muy breve".