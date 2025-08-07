Primark abrirá en Jaén el próximo 5 de septiembre y creará cerca de un centenar de empleos

JAÉN 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Primark abrirá las puertas de su nueva tienda en Jaén el 5 de septiembre. Ubicada en el Centro Comercial Jaén Plaza, se trata de la primera tienda de Primark en la provincia de Jaén, la número 14 en Andalucía y la número 67 de la compañía en España.

Con más de 2.500 metros cuadrados de espacio comercial en una sola planta, la nueva tienda contará con cajas de autopago y cajas tradicionales. Así lo ha indicado la propia firma en un comunicado en el que señala también que "creará una serie de nuevos puestos de trabajo", sin concretar el número, aunque desde el Ayuntamiento se ha apuntado que serán cerca de un centenar de empleos.

La directora de ventas de Primark Iberia, Esther de las Heras, ha señalado que la apertura en Jaén "ha sido un largo camino, pero muy satisfactorio gracias al enorme e incansable esfuerzo de todo el equipo de Primark".

La nueva tienda en Jaén forma parte de la inversión de 100 millones de euros anunciada por Primark en noviembre de 2022, que incluía planes para abrir nuevas tiendas. Hasta la fecha, siete de las ocho tiendas incluidas en la inversión ya están abiertas. Por tanto, con la apertura de Jaén Plaza, Primark completará este plan de inversión.

El alcalde de Jaén, Julio Millán, junto a técnicos del área de Urbanismo, han visitado este jueves el tramo final de las obras en la nueva tienda. El regidor ha asegurado que por parte del Ayuntamiento de Jaén "ya se han hecho los trámites pertinentes desde el Área de Urbanismo, para garantizar que todo está orden de cara a la licencia de apertura y prácticamente están todas las acciones acabadas".