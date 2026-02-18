El primer AVE Granada-Madrid de la mañana llega 72 minutos tarde un día después de su reapertura

Imagen de un tren AVE a su paso por el tramo de vía, completamente restaurado, donde ocurrió el trágico accidente del pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba) - Pedro Funes - Europa Press

GRANADA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El primer tren de alta velocidad (AVE) que une Granada y Madrid en la mañana, con salida de la estación granadina de Andaluces a las 6,14 horas, ha acumulado más de una hora de retraso en su llegada Atocha en el segundo día en que ha circulado en este horario después de la reconexión del servicio tras el accidente de Adamuz (Córdoba), que dejó suspensión de líneas y afecciones en el servicio en toda Andalucía.

Fuentes conocedoras del servicio consultadas por Europa Press han indicado que el retraso, que han concretado que ha alcanzado los 72 minutos, ha estado relacionado con una avería, que no ha puesto en riesgo en cualquier caso la seguridad, así como por las limitaciones que se han establecido a la velocidad en algunos tramos del trayecto.

A la altura de Íllora, en el Poniente granadino, el retraso era de 50 minutos, en Antequera (Málaga), de una hora, y en Córdoba de 73 minutos, por lo que desde la estación Julio Anguita hasta Madrid el tren ha funcionado según lo previsto, han precisado estas mismas fuentes.

Un mes después del accidente ferroviario de Adamuz, que se saldó con 46 fallecidos y 152 heridos, la conexión ferroviaria que quedó suspendida en la línea de AVE entre Madrid y Andalucía alterando la movilidad entre la capital y el sur peninsular ha recuperado esta semana prácticamente toda su operativa habitual, mientras el transporte por carretera cierra un "febrero histórico" en número de viajeros.

La circulación quedó restablecida este martes después de que Adif autorizara la reanudación del servicio tras finalizar los trabajos de reparación de la infraestructura dañada en el siniestro y completar las pruebas técnicas necesarias para garantizar la seguridad en la circulación, así como las comprobaciones de señalización realizadas hasta la noche previa.

Con esta autorización, Renfe retomaba un día antes de cumplirse un mes de la tragedia sus circulaciones habituales en los servicios Madrid-Sevilla, Madrid-Cádiz, Madrid-Granada, Madrid-Huelva y el Alvia Madrid-Granada-Almería.