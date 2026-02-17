El primer día de conexión Madrid-Andalucía se salda con retrasos medios de 30 minutos y demoras de hasta dos horas

Viajeros en la estación de Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes. - Diego Radamés - Europa Press

SEVILLA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La reapertura de la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía ha comenzado este martes con retrasos en varios de los trenes programados, que alcanzan hasta dos horas respecto al horario previsto, según la información consultada por Europa Press en la aplicación oficial de Adif. Además, según ha informado Renfe, se han producido retrasos medios de 31 minutos.

Según los datos facilitados por el operador ferroviario, hasta las 13,00 horas de las 51 circulaciones previstas para este martes, los once trenes que habían llegado ya a destino lo hicieron con un retraso medio de 31 minutos, "ocasionado fundamentalmente por las limitaciones de velocidad" existentes tras la reapertura de la línea un mes después del accidente de Adamuz (Córdoba).

Hasta esa hora habían salido de origen 19 trenes, con un total de 6.506 viajeros a bordo, lo que supone una media de 342 pasajeros por convoy y una ocupación media del 85%.

No obstante, la información actualizada de la aplicación de Adif refleja demoras superiores a esa media en varias circulaciones. Así, la Mesa en Defensa del Ferrocarril de Almería ha anunciado que va a contactar con Renfe Operadora para que explique los motivos por los que algunas composiciones Intercity que realizan la ruta entre Almería y Madrid a través de la línea de alta velocidad recientemente reiniciada acumula "dos horas más" de viaje con respecto a la duración del trayecto habitual.

"Alguna de las circulaciones se va a las nueve horas y 40 minutos, con lo cual, son tiempos de viaje totalmente inaceptables", ha explicado en declaraciones remitidas a los medios el coordinador de la plataforma, José Carlos Tejada, ante la vuelta a la circulación de esta ruta.

Tejada ha observado que si bien "los tiempos de viaje aproximadamente van a ser los mismos", hay algunos cosas como este Intercity Almería-Madrid en el que las circulaciones se demoran mucho más.

De otro lado, han recordado que están pendientes de reunirse con el presidente de Renfe, Álvaro Fernández, después de que el encuentro fechado inicialmente el pasado 21 de enero quedara pospuesto debido al accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).

En concreto, el Alvia 02075 con salida de Cádiz a las 06,35 horas y llegada prevista a Madrid a las 11,07 horas tiene fijada su llegada aproximada a las 12.33 en estos momentos, lo que supone una demora aproximada de una hora y media sobre el horario programado, si bien no se sabrá el retraso final hasta la llegada del tren a su destino.

Además, según los datos facilitados por Adif, dicho convoy tenía prevista su llegada a la estación de Córdoba a las 09,04 horas, mientras que han llegado aproximadamente a las 10,32 horas.

Asimismo, otros servicios en sentido Andalucía-Madrid registran retrasos más moderados. En este sentido, el Ave 02070 Madrid-Sevilla, con llegada prevista a las 09,48 horas, aparece con hora estimada a las 10,25 horas.

Del mismo modo, el Ave 02074 Madrid-Cádiz, previsto a las 11,43 horas, fija su llegada en torno a las 12,26 horas. El Iryo 06076 Madrid-Sevilla y el Ave 02080 Madrid-Sevilla registran igualmente retrasos superiores a los diez minutos.

En la misma línea, el Ave 02111 Sevilla-Madrid tenía prevista su llegada a las 14,11 horas, mientras que se esperaba que con el retraso esta hora ascendiera hasta las 14,49 horas; al igual que ha ocurrido con el Alvia Almería-Madrid, que tenía prevista su llegada a las 14,38 horas y una previsión de retraso de casi una hora.

En el caso del Iryo Sevilla-Madrid que salía de la capital hispalense a las 12,25 horas, el horario previsto de llegada databa de las 15,19 horas, 17 minutos más de lo establecido, retraso parecido al sufrido por el Avlo 02137 Sevilla-Madrid que debía llegar a la capital española a las 16,07 horas.

Por su parte, el Alvia 02135 Cádiz-Madrid con llegada prevista a las 18,03 estimaba un retraso de treinta minutos, mientras que el Ave 02167 Granada-Madrid contabilizaba casi una hora de demora, esperando su llegada a las 19,24 en lugar de a las 18,39 horas.

Lo mismo ha ocurrido en los convoys procedentes de Madrid, como el Alvia Madrid-Cádiz de las 12,05 horas que debía llegar a las 16,41 horas y se preveía su llegada con retraso a las 17,18 horas.

Además de estos, diversos trayectos han sufrido demoras de entre cinco y veinte minutos a lo largo de esta primera jornada de reapertura de la conexión Madrid-Andalucía.

Por su parte, fuentes de Renfe han señalado a Europa Press que el primer tren Sevilla-Madrid del día, el 2661, ha llegado a destino con siete minutos de adelanto, en contraste con las demoras registradas en otros servicios.

Pese a ello, estos retrasos continúan siendo aproximados ya que se encuentran circulando a destino y no se podrá calcular la demora exacta hasta el fin del viaje.

Así, los operadores ferroviarios Renfe e Iryo habían anunciado este martes que retoman sus servicios en la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía tras un mes de reparaciones por el accidente de Adamuz (Córdoba) del pasado 18 de enero, que provocó la muerte de 46 pasajeros de los trenes Iryo y Alvia que colisionaron tras el descarrilamiento del primero.

Adif ha autorizado que se reanude la circulación tras finalizar los trabajos de reparación de la infraestructura que quedó dañada tras el accidente y después de haber realizado "las pruebas técnicas necesarias para garantizar la seguridad" así como "las pruebas de comprobación de señalización".

En concreto, Renfe restablece desde este martes el servicio desde Madrid a Sevilla, Madrid-Cádiz, Madrid-Granada y el Alvia Madrid-Granada-Almería, que recuperan sus circulaciones habituales. Sin embargo, el operador detalla que en la línea Madrid-Huelva, el primer servicio se efectuará en tren, excepto el tramo Córdoba-Huelva, que se llevará a cabo mediante un plan de transporte alternativo por carretera.

Por su parte, el trayecto Madrid-Málaga "no recuperará su operativa normal" hasta "inicios de marzo" por la "demora en los trabajos de Adif". En este sentido, a partir de este miércoles, Renfe activará un plan alternativo de transporte que incluye "un traslado por carretera entre Antequera y Málaga" para "paliar las molestias causadas por el corte en la línea" por la caída de un muro de contención a la altura de Álora.

En concreto, el trayecto Málaga-Antequera S.A se realizará por carretera y entre esta estación y Madrid en tren de alta velocidad. Los primeros servicios tendrán salida este miércoles desde Málaga a las 7,25 horas en autobús y desde Madrid a las 7,20 horas en AVE, con una programación total de 14 servicios diarios, siete por sentido.

Este dispositivo especial de transporte, que se mantendrá vigente hasta la finalización de los trabajos en la infraestructura, permitirá recuperar la conexión de Alta Velocidad entre ambas capitales.

La operadora recuerda que todos los viajeros afectados por la interrupción del servicio Madrid-Andalucía en los últimos días han podido cambiar el billete u obtener un reembolso "sin coste adicional".

Además, Renfe ha informado que este miércoles se restablecerá con "normalidad" la conexión entre Sevilla y Valencia, una vez concluidos los trabajos en la infraestructura de este corredor.

IRYO TAMBIÉN REANUDA SUS OPERACIONES

Iryo tambien retomará este martes sus operaciones comerciales en la línea Madrid-Sevilla, coincidiendo con la fecha de reapertura comunicada por Adif, según han informado fuentes de la empresa a Europa Press.

En concreto, la compañía fletará "14 circulaciones diarias", distribuidas en siete servicios de ida y siete de vuelta.

Esta programación incluye también los "servicios transversales Barcelona-Sevilla" con cuatro viajes diarios, dos de ida y dos de vuelta.

La empresa ferroviaria ha comunicado que los "horarios actualizados ya pueden consultarse en los canales habituales de venta, así como en la página web".