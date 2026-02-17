Óscar Puente espera que en dos días se circule con total normalidad en la línea Madrid-Andalucía

Imagen de un tren AVE a su paso por el tramo de vía, completamente restaurado, donde ocurrió el trágico accidente del pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba) - Pedro Funes - Europa Press

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha avanzado que las restricciones de velocidad impuestas en la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía se levantarán, como tarde, en dos días, lo que permitirá la vuelta a la total normalidad en ese servicio.

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios con motivo de su presencia en el Congreso de los Diputados, donde este martes se ha celebrado un acto solemne presidido por los Reyes para conmemorar que la Constitución de 1978 se convierte esta semana en la más duradera de la historia de España.

Tras la reapertura de la línea este martes, después de casi un mes cerrada por el accidente de Adamuz (Córdoba), el ministro ha explicado que los trenes están pasando "en marcha a la vista" por ser el primer día de vuelta de las operaciones.

También hay varias limitaciones de velocidad, concretamente en el tramo de Adamuz, pero espera que este miércoles ya se pueda subir a 160 kilómetros por hora la velocidad máxima en ese punto, con la vista puesta en la recuperación total de la velocidad el jueves.

FALSA ALARMA

Puente ha explicado que se han producido incidencias "anecdóticas" en ese primer día de servicio, cuando, precisamente a su paso por Adamuz, un maquinista ha creído ver una rotura en una de las torres de la catenaria, pero se ha comprobado que no era así, sino "simplemente un error de percepción", ha dicho.

Fuentes de Adif precisan que un tren se ha detenido 12 minutos en Adamuz al advertir "de una pieza que podría estar suelta". Los equipos de mantenimiento han acudido al lugar y han confirmado que esa pieza no está en servicio y por tanto no afectaba a la circulación.

Respecto a la confianza de los ciudadanos en el sistema ferroviario, el ministro ha pedido que confíen, al defender que es uno de los más seguros del mundo. "Hay que volver a la normalidad, a la calma y la confianza se recuperará con hechos, no con palabras. Lo importante es que el tren funcione, que volvamos a la normalidad y que haya buenos parámetros de seguridad para que la gente se siga subiendo", ha añadido.