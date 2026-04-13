El primer estudio sobre lesión medular evidencia carencias en rehabilitación y apoyos para la vida independiente. - ASPAYM ANDALUCÍA

SEVILLA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Aspaym Andalucía ha presentado este lunes en Sevilla los resultados del proyecto Aspaym Innova, el primer estudio realizado en Andalucía que analiza en profundidad la realidad de las personas con lesión medular y sus principales necesidades en distintos ámbitos de la vida. Los datos evidencian "importantes" dificultades que afectan directamente a la autonomía personal y a la calidad de vida del colectivo.

Según ha informado la federación de asociaciones Aspaym Andalucía en una nota, entre ellos, destaca que el 58,5% de las personas no recibe rehabilitación continuada tras el alta hospitalaria, que más del 60% depende exclusivamente de su entorno familiar para cubrir sus necesidades diarias, que el 89,3% no tiene empleo remunerado y que el 70% no cuenta con apoyo psicológico suficiente.

Estos resultados reflejan una realidad que, tal y como se ha puesto de manifiesto durante la jornada, va más allá del ámbito sanitario y está estrechamente vinculada al acceso a recursos, al entorno y a los apoyos disponibles. En este sentido, la presidenta de Aspaym Andalucía, Laura Márquez, ha destacado que "muchas de las dificultades no vienen dadas por la propia lesión, sino por el entorno y la falta de apoyos", poniendo el foco en la necesidad de avanzar hacia respuestas "más integrales y ajustadas a las necesidades reales".

El estudio Aspaym Innova, desarrollado en colaboración con la Universidad de Córdoba, se basa en el análisis de 507 personas con lesión medular y 88 personas cuidadoras, y permite, por primera vez, contar con una base de conocimiento estructurada sobre esta realidad en Andalucía. Más allá de los datos, el proyecto pone de relieve cómo la vida diaria de las personas con lesión medular está condicionada por factores como la falta de continuidad asistencial, las barreras de accesibilidad, el sobrecoste económico o la ausencia de apoyos suficientes en ámbitos clave como el empleo, la vivienda o la salud emocional.

En este contexto, el estudio se plantea no solo como una herramienta de análisis, sino como un punto de partida para orientar mejoras en la respuesta social, sanitaria y comunitaria.

La presentación de estos resultados ha tenido lugar en el marco de la jornada 'Lesión medular en Andalucía: conocer para actuar0, celebrada en el Hogar Virgen de los Reyes de Sevilla, que ha reunido a representantes institucionales, profesionales del ámbito sanitario y social, entidades y personas con lesión medular. La jornada ha sido inaugurada por la presidenta de Aspaym Andalucía, Laura Márquez, junto a representantes institucionales como el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano; el director general de Personas con Discapacidad de la Junta de Andalucía, Pere Calbó; y el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, José Luis García, "reflejando el interés compartido por avanzar en el conocimiento y la respuesta a esta realidad".

El encuentro ha contado con la participación de perfiles de referencia en distintos ámbitos vinculados a la atención a la lesión medular, como el doctor Bosco Méndez, especialista en Medicina Física y Rehabilitación en la Unidad de Lesionados Medulares del Hospital Virgen del Rocío, quien ha abordado el impacto de la falta de continuidad rehabilitadora en la evolución de las personas. Junto a él, profesionales del ámbito de la fisioterapia, el trabajo social, la terapia ocupacional y la psicología han analizado las necesidades detectadas desde la práctica diaria, "poniendo en común la importancia de una atención coordinada e integral".

Asimismo, la jornada ha incorporado una mesa centrada en políticas públicas, en la que se han abordado cuestiones clave como el acceso a recursos, la coordinación sociosanitaria, la vivienda adaptada o la participación en el ámbito deportivo, contando con la participación de responsables técnicos de distintas áreas.

El acto ha sido clausurado por la presidenta de Aspaym Nacional, Mayte Gallego y el coordinador general de la Secretaría general de Humanización, Calidad y Planificación Asistencial, Daniel Fito, quienes han coincidido en "la necesidad de seguir avanzando hacia modelos de atención más coordinados y centrados en la persona".

La jornada ha contado además con la colaboración de entidades que han hecho posible su desarrollo, entre ellas Fundación ONCE, Diputación de Almería, ABLE Human Motion, Coloplast, Insertia Formación y Permobil.

Como cierre del encuentro, se ha realizado una muestra de baile inclusivo a cargo de la Escuela de Baile Inclusivo Aspaym-Luxeapers Danza, poniendo en valor la participación activa y la inclusión en todos los ámbitos de la vida.

ASPAYM INNOVA: CONOCIMIENTO PARA IMPULSAR CAMBIOS

El proyecto Aspaym Innova ha permitido no solo identificar barreras significativas, sino también generar propuestas orientadas a mejorar la calidad de vida y promover la autonomía de las personas con lesión medular en Andalucía. Desarrollado durante 2024, el proyecto combina investigación y acción directa, incorporando tanto el análisis estadístico como la intervención individualizada con personas participantes, "lo que refuerza su valor como herramienta para la toma de decisiones y la mejora de las políticas y servicios existentes".

Aspaym Andalucía reafirma así su compromiso con la visibilización de esta realidad y con el impulso de iniciativas que contribuyan a garantizar apoyos reales para el desarrollo de una vida independiente. Los datos no solo permiten conocer la realidad, sino que evidencian "la necesidad de seguir avanzando en respuestas coordinadas que garanticen apoyos reales en todas las etapas de la vida".