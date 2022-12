La primera jornada del debate final del Presupuesto de 2023 culmina con las cuentas de doce consejerías debatidas

SEVILLA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La primera jornada del debate final del proyecto de Ley de Presupuestos andaluces para 2023 ante el Pleno del Parlamento que se ha desarrollado este miércoles ha culminado con las cuentas de 12 de las 13 consejerías del Gobierno andaluz debatidas, sin que se hayan producido votaciones. La jornada ha estado marcada por la polémica generada a raíz de que PSOE-A y Por Andalucía no presentaran en plazo en el registro de la Cámara su escrito de mantenimiento para el debate final de sus enmiendas rechazadas en el trámite en comisión y que ahora han renunciado a plantear 'in voce' ante el pleno.

Durante esta primera jornada también se ha producido el debate

sobre el texto articulado del proyecto de Ley de Presupuestos (a excepción hecha de los artículos 2 y 3, así como la exposición de motivos y del título), momento en el que los portavoces de los cinco grupos parlamentarios han tomado la palabra y han hecho una valoración global sobre el contenido de los Presupuestos.

En este punto, se ha producido una bronca de PP-A con PSOE-A y Por Andalucía a cuenta del hecho de que estos dos grupos habían presentado fuera de plazo --acabó a las 12,00 horas del lunes-- en el registro de la Cámara el escrito en el que debían comunicar el mantenimiento de sus enmiendas parciales al texto que se habían rechazado durante el trámite en comisión parlamentaria.

Los dos únicos grupos que sí habían presentado en plazo el escrito de mantenimiento de enmiendas para el debate final fueron Vox y Grupo Mixto-Adelante Andalucía, con 503 y 100 enmiendas, respectivamente. El PP-A ha aceptado seis enmiendas de Vox y tres del Grupo Mixto-Adelante Andalucía durante el debate final.

Fuentes de Vox han manifestado a Europa Press que se trata de cinco enmiendas a consejerías (Agricultura, Fomento, Deporte, Medio Ambiente e Industria), por un importe de unos dos millones, y una al texto articulado.

En cuanto a las tres enmiendas del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, dos de ellas transaccionadas por el PP-A, se refieren a 10.000 euros para formación de empleados de la Junta para prevención y atención ante situaciones de violencia de género; a 20.000 euros para nuevos proyectos de Memoria Democrática en colaboración con la universidad, y a 20.000 euros para formación y actuaciones de prevención de la LGTBBIfobia en el deporte.

Durante la intervención de arranque del debate final, el portavoz del PP-A, Toni Martín, ofreció a PSOE-A y Por Andalucía la presentación 'in voce' (de viva voz) por parte de su grupo de enmiendas de ambas formaciones que habían sido fruto de negociación y "acuerdo".

A este respecto, la portavoz del Grupo Socialista, Ángeles Férriz, ha preguntado qué "burla" era esa, porque su partido no ha hablado ni pactado nada con el PP-A a ese respecto. Por su parte, la portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha manifestado que ellos no iban a aceptar la tramitación de ninguna enmienda 'in voce' que planteara el PP-A a partir de enmiendas de su grupo.

Concretamente, el PP-A estaba dispuesto a asumir 'in voce' seis enmiendas del PSOE-A y cinco de Por Andalucía.

Durante la jornada de mañana jueves se producirán los debates de las secciones correspondientes a la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, la Cámara de Cuentas, Consejo Consultivo, Consejo Audiovisual, Consejo de Transparencia y Protección de Datos, Agencia de la Competencia y de la Regulación Económica de Andalucía, Parlamento de Andalucía, Transferencia a corporaciones locales por Participación en Ingresos del Estado, Fondo Andaluz de Garantía Agraria, y de los artículos 2 y 3 y exposición de motivos y Título del proyecto de Presupuestos.

POSICIONAMIENTO DE LOS GRUPOS

Durante su intervención en el arranque del debate final, el portavoz del Grupo Popular, Toni Martín, ha manifestado que pese al "mitin atropellado y catastrofista" de la oposición, estamos ante los mejores presupuestos de la historia de Andalucía, los de mayor apuesta social, los que más defienden a los sectores productivos y los que además bajan los impuestos a los andaluces.

"Son tan buenos que los dos grupos mayoritarios de la izquierda han decidido no mantener sus enmiendas a los mismos", ha indicado Martín en tono irónico. Se ha referido al hecho de que PSOE-A y Por Andalucía habían presentado fuera de plazo en el registro del Parlamento el escrito por el que debían comunicar que mantenían 'vivas' para el debate final ante el pleno sus enmiendas al proyecto de ley de Presupuestos.

"De eso tiene no tiene la culpa Feijóo ni Moreno ni Aguirre, sino los responsables de los dos grupos políticos", ha indicado Martín, quien ha considerado que lo sucedido da una muestra de cómo están PSOE-A y Por Andalucía, en "caída libre".

Por su parte, la portavoz del PSOE-A, Ángeles Férriz, ha acusado al Gobierno del PP-A de no haber querido negociar el Presupuesto con su partido, planteándolo "como si fueran lentejas, que o las tomas o las dejas", y ha ironizado señalando que el Ejecutivo de Juanma Moreno es "tan dialogante que, de 1.326 enmiendas" presentadas por los grupos al proyecto de las cuentas, la Junta sólo ha aceptado "tres".

"¿Qué diálogo es éste?", se ha preguntado entonces la portavoz socialista, que en esa línea ha lamentado que la actual se está convirtiendo en "la legislatura del monólogo", y ha denunciado que el Gobierno de Moreno "ha dado un portazo a la moderación", ha elaborado un Presupuesto que "desprecia el diálogo y el consenso", y a los miembros del Ejecutivo del PP-A "les ha faltado humildad y les ha sobrado soberbia", ejerciendo "su rodillo de mayoría absolutísima", según ha reprochado Férriz.

El portavoz del Grupo Vox, Manuel Gavira, ha reprochado al PP-A que no haya querido llegar a ningún acuerdo con su grupo sobre las enmiendas al Presupuesto, mucha de ellas referidas a acuerdos entre ambas formaciones en la anterior legislatura.

Ha indicado que otras enmiendas se referían a promesas del PP-A que ha "incumplido". "Van a defraudar a los andaluces y dilapidar la mayoría que tienen", ha dicho Gavira al Grupo Popular, al que ha acusado de preferir seguir con las políticas de los anteriores gobiernos del PSOE-A. "Incumplen y no escuchan", ha reprochado a los populares.

Por su parte, la portavoz del grupo Por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha expresado el rechazo de la coalición que integra a IU, Podemos y Más País a un Presupuesto basado en "criterios muy dogmáticos", en "políticas que no casan bien con la coyuntura actual de Andalucía" y en "políticas económicas fracasadas", ancladas en "privilegios fiscales" para una minoría, según ha sostenido.

Finalmente, la portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, que ha comenzado su intervención aludiendo a su inminente renuncia a su escaño en el Parlamento, que se materializará tras este debate final, ha repasado algunas de las enmiendas presentadas por su grupo al Presupuesto de la Junta, del que ha comenzado criticando el "incremento del 22%" contemplado en "las retribuciones de los altos cargos", algo que esta comunidad "no puede permitirse", según ha aseverado.