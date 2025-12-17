La primera jornada del debate final del Presupuesto de 2026 se cierra con las cuentas de diez consejerías debatidas

Diputados de Adelante Andalucía, Por Andalucía, el PSOE-A y Vox conversan en el salón de plenos del Parlamento andaluz. - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La primera jornada del debate final del proyecto de Ley de Presupuestos andaluces para 2026 (con una dotación de 51.597,9 millones) ante el Pleno del Parlamento que se ha desarrollado este miércoles ha culminado con las cuentas de diez de las 13 consejerías del Gobierno andaluz debatidas, sin que se hayan producido votaciones.

Durante esta primera jornada también se ha producido el debate sobre el texto articulado del proyecto de Ley de Presupuestos (a excepción hecha de los artículos 2 y 3, así como la exposición de motivos y del título), momento en el que los portavoces de los cinco grupos parlamentarios han tomado la palabra y han hecho una valoración global sobre el contenido de los Presupuestos. A continuación se han empezado a debatir las cuentas de las distintas consejerías.

Se han debatido las cuentas de las consejerías de Presidencia, Sanidad y Emergencias; de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social; de Desarrollo Educativo y Formación Profesional; de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural; de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo; de Universidad, Investigación e Innovación; de Turismo y Andalucía Exterior; de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda; de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, y de Cultura y Deporte.

Los grupos presentaron un total de 2.660 enmiendas parciales al proyecto de Ley de Presupuestos, de las que todas las del PP-A han quedado incorporadas al texto durante el debate en la comisión de Hacienda (75). Los cuatro grupos de la oposición, PSOE-A, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía, han mantenido para el debate final 2.023 enmiendas.

Durante el debate en la comisión, el PP-A ha aceptado de la oposición una veintena de enmiendas parciales, la mayoría de ellas con transaccionales.

Las secciones que se han debatido en la jornada de este miércoles han agrupado un total de 1.713 enmiendas de los grupos de la oposición.

Durante la jornada de mañana jueves, a partir de las 9,30 horas, se producirán los debates de las secciones correspondientes a las consejerías de Sostenibilidad y Medio Ambiente; de Industria, Energía y Minas, y de Justicia, Administración Local y Función Pública, y de la Cámara de Cuentas, Consejo Consultivo, Consejo Audiovisual, Consejo de Transparencia y Protección de Datos, Agencia de la Competencia y de la Regulación Económica de Andalucía, Parlamento de Andalucía, Transferencia a corporaciones locales por Participación en Ingresos del Estado, Fondo Andaluz de Garantía Agraria, y de los artículos 2 y 3 y exposición de motivos y Título del proyecto de Presupuestos.

Al finalizar estos debates, se procederá la votación de cada unas de las secciones del proyecto de Presupuestos y de las enmiendas mantenidas a cada una de ellas, y del dictamen aprobado en la comisión de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social.

POSICIONAMIENTO DE LOS GRUPOS

El debate final del proyecto de Ley de Presupuestos para 2026 arrancado este miércoles con un posicionamiento global de los grupos sobre las cuentas, durante el debate, concretamente, del texto articulado.

Así, el portavoz del PP-A, Toni Martín ha defendido que los Presupuestos que serán aprobados este jueves "van a permitir seguir avanzando y que los andaluces puedan seguir teniendo un futuro cada vez mejor", por lo que ha felicitado públicamente a la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, por su labor para que Andalucía cuente en 2026 con "el Presupuesto que merece y que va a seguir haciendo de Andalucía una tierra grande".

Por su parte, la diputada del PSOE-A Alicia Murillo ha aseverado que el proyecto de Ley del Presupuesto representa "un modelo para Andalucía que es injusto, privatizador y cruel" con colectivos como "las personas que esperan semanas para ver a su médico de Atención Primaria", o "las 6.784 personas que han muerto en Andalucía esperando" la prestación por la Ley de Dependencia "en lo que va de año" 2025, o los niños con necesidades educativas especiales que "no pueden asistir al colegio porque no se les ponen los recursos para una educación inclusiva".

La parlamentaria de Vox Cristina Jiménez ha emplazado al PP-A a aceptar sus más de 1.300 propuestas presentadas vía enmiendas de su grupo al proyecto de Ley del Presupuesto, que cuenta con "cifras récord, pero por la asfixia fiscal a la que estamos sometidos", según ha advertido para reprochar así a los 'populares' que "sus siete rebajas fiscales" desde que gobiernan la Junta "se van quedando en nada si cada vez merma más el poder adquisitivo" de los andaluces.

La portavoz del grupo Por Andalucía, Inma Nieto, ha acusado al PP-A de llevar "siete años privatizando servicios públicos" desde el Gobierno de la Junta, "renunciando a cotas mayores de autogobierno" para la comunidad autónoma, y ha considerado "evidente que el pueblo andaluz no se está beneficiando en modo alguno de cuentas que año a año se traen como históricas" al Parlamento, y en torno a las que por parte del PP-A "no hay ningún diálogo de aceptación de enmiendas" de los grupos de la oposición, según ha criticado para apostillar que las enmiendas que acepta el grupo que sustenta al Gobierno "suman tres gordas y no van a la raíz de los problemas fundamentales" de la región.

La diputada del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, Begoña Iza, ha denunciado que estos Presupuestos "derivan cientos de millones de dinero público de la sanidad y la educación públicas a llenar el bolsillo de los amigos de la empresa privada", además de que "vacían de contenido a la empresa pública de vivienda", son "insuficientes en ayuda a la dependencia", y "dejan desprotegidos a la población más vulnerable, con recortes en apoyo a la cooperación, en inmigración, en lucha y prevención contra la violencia de género".