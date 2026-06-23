A prisión un acusado de robos en casas de Llanos del Castillo y Fontanar de Quintos en Córdoba

Agentes de la Policía Nacional en un operativo. - POLICÍA NACIONAL

CÓRDOBA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un varón e imputado a una mujer como presuntos autores de sendos delitos contra el patrimonio cometidos a finales del mes de mayo en las urbanizaciones de Llanos del Castillo y Fontanar de Quintos de Córdoba capital. El arrestado ha ingresado en prisión tras ser puesto a disposición de la autoridad judicial.

Según ha informado el Cuerpo Nacional de Policía, los hechos se produjeron en dos inmuebles ubicados en las citadas urbanizaciones, donde se registró un robo con fuerza y una tentativa en la misma jornada con apenas horas de diferencia.

Al respecto, las pesquisas llevadas a cabo por los agentes recogen que los autores accedieron a las viviendas tras forzar las rejas y la cerradura de uno de los inmuebles, logrando sustraer un electrodoméstico de uno de los casos.

Tras el inicio de las investigaciones, los agentes determinaron que los presuntos autores de los hechos serían un hombre y una mujer. El varón accedía a los domicilios mientras que la mujer realizaba labores de vigilancia desde el interior del vehículo empleado para los desplazamientos.

A finales de la semana pasada, los investigadores detuvieron al varón como presunto autor de un delito de robo con fuerza y de una tentativa de robo, al tiempo que la mujer fue imputada por su presunta participación en los mismos hechos. El detenido, una vez puesto a disposición de la autoridad judicial, ingresó en prisión.