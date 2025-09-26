A prisión tras el apuñalamiento de un joven en Las Gabias (Granada) por el que hay detenido también un menor

Archivo - Oficinas de los juzgados de Santa Fe (Granada), en imagen de archivo - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

GRANADA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 3 de Santa Fe (Granada), en funciones de guardia, ha acordado en la tarde de este viernes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del detenido tras el apuñalamiento a un joven de 19 años que resultó con heridas inciso contusas este pasado martes en el municipio de Las Gabias, en el área metropolitana granadina.

Según han precisado fuentes judiciales consultadas por Europa Press está investigado por la presunta comisión de un delito de tentativa de homicidio. La Guardia Civil por su parte ha confirmado una segunda detención por los hechos, en este caso menor de edad.

La Benemérita identificaba y detenía tras el apuñalamiento a un chico de 18 años en una riña que tenía lugar en la tarde de este pasado martes en Las Gabias y este viernes ha confirmado a Europa Press que hay detenido también un menor por su presunta implicación en los hechos.