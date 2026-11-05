A prisión por asaltar a mujeres de avanzada edad en portales de Jaén para robarles sus joyas

Piezas de oro recuperadas por la Policía - CNP

JAÉN 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 52 años ha ingresado en prisión tras ser detenido por la Policía Nacional como presunto autor de cuatro robos con violencia cometidos contra mujeres de avanzada edad en Jaén capital. El arrestado las asaltaba en los portales para robarles sus joyas.

Al arrestado, que cuenta con numerosos antecedentes por delitos contra el patrimonio, le constaba además una reclamación judicial en vigor y una requisitoria por haberse fugado tras disfrutar de un permiso penitenciario.

La detención ha sido el resultado de una investigación llevada a cabo por el Grupo UDEV-Patrimonio de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Comisaría de Jaén.

Las pesquisas comenzaron tras recibirse varias denuncias que presentaban un patrón común. El presunto autor abordaba con violencia a sus víctimas en el interior de los portales de sus viviendas para sustraerles las piezas de oro que llevaban puestas.

Para facilitar la comisión de los delitos, el hombre se valía de la avanzada edad y vulnerabilidad de las mujeres. Todos los robos investigados se concentraron en un corto periodo de tiempo, concretamente durante las últimas semanas del mes de septiembre de 2026.

Durante la actuación policial, los agentes lograron localizar y recuperar parte de las joyas sustraídas, las cuales ya habían sido vendidas a través de diversos canales de distribución. Varias de estas piezas ya han sido devueltas a sus legítimas propietarias.

No obstante, la Policía Nacional ha informado de que aún quedan joyas recuperadas en las dependencias de la Comisaría de Jaén pendientes de ser entregadas.

Por este motivo, desde el Grupo de Investigación se ha solicitado la colaboración ciudadana para localizar a los dueños de estos efectos, ante la posibilidad de que algunas de las víctimas no hayan llegado a interponer una denuncia por estos hechos.