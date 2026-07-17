A prisión dos detenidos en Córdoba por un robo en una vivienda del Campo de la Verdad

Archivo - Coche de la Policía Nacional. - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión provisional de dos detenidos por la Policía Nacional como presuntos autores de un delito de robo con fuerza cometido en una vivienda situada en la zona Campo de la Verdad de la capital cordobesa, a la que accedieron por el método del escalo a través de un balcón.

Según informa la Policía, los hechos se produjeron el pasado 28 de junio, cuando se denunció el robo cometido durante la madrugada en el interior de un domicilio, en cuyo interior se encontraban sus moradores. Realizadas las comprobaciones pertinentes, los agentes comprobaron que los autores accedieron a la vivienda escalando por el balcón y, una vez en el interior, sustrajeron un teléfono móvil, un ordenador portátil y varias tarjetas bancarias.

Posteriormente, la víctima manifestó a la Policía Nacional que una de las tarjetas sustraídas habría sido utilizada para realizar diversas compras en establecimientos comerciales. Fruto de la investigación policial se identificaron a dos varones como presuntos responsables de los hechos y como resultado de las pesquisas, ambos fueron detenidos el pasado miércoles en el Sector Sur.

Tras su arresto, los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, que ha decretado su ingreso en prisión provisional.