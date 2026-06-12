Prisión para dos de los detenidos en la operación antidroga de Linares (Jaén) con 16 en libertad provisional

Agentes en el entorno de los juzgados de Linares durante la declaración de varios de los detenidos en la operación contra el narcotráfico. - EUROPA PRESS

JAÉN, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Linares (Jaén) ha decretado este viernes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de dos de la veintena de detenidos en una operación contra el narcotráfico en el citado municipio, mientras que los otros 16 han quedado en libertad provisional.

Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), entre los cerca de una veintena de arrestados --entre ellos cuatro agentes de la Policía Nacional pertenecientes al Grupo de Estupefacientes de la comisaría de Linares-- se les investiga por presuntos delitos contra la salud pública y pertenencia a organización criminal. Asimismo, los policías detenidos aún no han sido puestos a disposición judicial.

La operación, dirigida por la Unidad de Asuntos Internos, arrancó simultáneamente el pasado miércoles con registros en la barriada de Arrayanes y en despachos policiales por una supuesta trama de narcotráfico en la que inicialmente aparecen implicados varios agentes.

El operativo tiene en el punto de mira a clanes que operan tanto en Linares como en la Estación de Linares-Baeza y otros municipios cercanos de la provincia. Desde el Cuerpo Nacional de Policía (CNP), se confirmaron los arrestos, que ascienden ya a 22, aunque sin facilitar más información por estar la operación abierta.