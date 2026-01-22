A prisión tras intentar robar en comercios del centro de Granada encapuchado y con un martillo

Autor de un intento de robo en un comercio de Granada. - POLICÍA NACIONAL

GRANADA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Granada a un hombre de 28 años como presunto autor de dos tentativas de robos con violencia o intimidación en una heladería y un kiosko del centro en los que usó un martillo para amedrentar a las empleadas, llegando a causar daños en el mostrador de uno de ellos.

El detenido, con antecedentes policiales, ya ha ingresado en prisión por orden judicial, según detalla el Cuerpo Nacional de Policía en una nota.

Los asaltos fueron cometidos a última hora de la tarde y en momentos cercanos al cierre de los establecimientos, actuando siempre encapuchado y sirviéndose de un martillo como elemento intimidatorio.

El primero de ellos tuvo lugar en una heladería de una de las principales avenidas del distrito Centro pasadas las nueve de la noche.

Fue entonces cuando se introdujo en el local y se colocó justo detrás de la única empleada del negocio, tras rebasar el mostrador, solicitándole de forma imperativa que le entregase su móvil y todo lo que tuviese mientras exhibía un martillo de forma intimidatoria.

La empleada se negó respondiendo el asaltante con amenazas graves sobre su persona y abandonando el lugar a continuación.

El segundo fue cometido tan solo unos minutos más tarde en un kiosko del mismo distrito donde el detenido, esgrimiendo un martillo, se dirigió hasta el mostrador golpeándolo varias veces para asustar a las dos dependientas que allí estaban.

A continuación, se entabló un forcejeo entre los tres, ya que el asaltante pretendía arrancar del mostrador y sustraer la caja registradora y todo su contenido, no logrando finalmente su objetivo y huyendo del lugar a pie.

La investigación policial llevada a cabo consiguió identificarle y detenerle.