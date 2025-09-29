A prisión un joven ladrón reincidente de joyas a mujeres mayores en Granada

GRANADA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión de un joven de 27 años detenido nuevamente por la Policía Nacional en el distrito Norte de Granada capital como presunto responsable de cuatro robos con violencia a mujeres de avanzada edad.

El autor buscaba la forma de colarse en los portales previamente a la llegada de las víctimas, residentes en los edificios, y habría aprovechado "la vulnerabilidad de estas para robarles objetos de joyería por el método del tirón", según ha detallado este lunes la Policía Nacional en una nota de prensa.

Desde la Policía Nacional se realizaron nuevas pesquisas que pudieron determinar "su participación en cuatro robos más producidos durante julio y agosto, por lo que se activó una requisitoria policial de búsqueda".

Una patrulla de seguridad ciudadana en servicio de prevención de la delincuencia le identificó hace unos días a mediodía en la zona norte, y como consecuencia de requisitoria han llevado a cabo su detención y traslado a dependencias policiales.

Todo ello después de que, en las dependencias de Policía Nacional, se recibieran diversas denuncias en los meses de julio y agosto de este año, en las que se denunciaban diversos robos con violencia en portales residenciales del barrio del Zaidín.

El 'modus operandi' de la persona detenida e investigada era siempre el mismo, en tanto "prevaleciéndose de su superioridad física, de la circunstancia de aislamiento (realizaba sus actos dentro de los portales de los edificios donde residían las perjudicadas, asegurándose que no hubiera nadie) y la imposibilidad de recibir auxilio inmediato, daba el tirón de las joyas a sus victimas".

Las joyas robadas las vendía al parecer en tiendas de compraventa de oro y de segunda mano, hecho que ha propiciado la identificación del investigado así como la recuperación de la mayoría de los efectos sustraídos, reconocidos por sus legítimas propietarias y entregadas a las mismas.

Esta persona ya fue detenida el pasado mes de julio, pero posteriormente a su puesta en libertad, ha continuado reincidiendo recibiéndose más denuncias de circunstancias similares. Las investigaciones por parte de la Policía Nacional han determinado la responsabilidad de dicho individuos en cuatro robos más producidos en las últimas semanas entre Granada y Alcalá la Real (Jaén), activando una requisitoria judicial de búsqueda y detención.