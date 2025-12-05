Prisión provisional para el detenido en Benamaurel (Granada) por retener a su mujer y a dos hijos menores

Agente de la Guardia Civil. Imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL

BAZA (GRANADA), 5 (EUROPA PRESS)

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia Plaza Número 1 de Baza ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre detenido en Benamaurel, en el norte de la provincia de Granada, el pasado miércoles por la tarde por la presunta comisión de delitos de quebrantamiento de medida cautelar, de detención ilegal y de sustracción de menores, en tanto, tras supuestamente presentarse en el domicilio de su pareja, pese a tener en vigor una orden de alejamiento, y llevársela consigo junto con sus dos hijos menores, de dos años y de dos meses.

Tras pasar a disposición judicial este viernes, fuentes judiciales consultadas por Europa Press han señalado que la jueza ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza. Según informó este pasado jueves la Guardia Civil en una nota de prensa, todo se desencadenaba pasadas las 14,00 horas del miércoles, cuando el individuo habría acudido al domicilio de la mujer, "vulnerando la prohibición judicial de aproximarse a ella". Los padres de la víctima presenciaron cómo el hombre se la llevaba al parecer junto a los menores y alertaron de inmediato al Instituto Armado.

Los agentes intentaron contactar sin éxito con ambos progenitores hasta que, posteriormente, la mujer realizó una llamada a la central de la Guardia Civil manifestando que se encontraba bien y que no ocurría nada. Ante la situación y dadas las circunstancias del caso, y según prosiguió la Benemérita en nota de prensa, los guardias civiles sospecharon que pudiera estar realizando la llamada bajo presión.

Momentos después, la mujer logró contactar con su madre y le indicó que se encontraban en una casa cueva de la zona. Una patrulla de la Guardia Civil se desplazó inmediatamente al lugar, pero a su llegada la familia ya se había marchado en un vehículo. Finalmente, sobre las 18,15 horas, el hombre se presentó voluntariamente en el cuartel de Benamaurel, acompañado de la mujer y de los dos menores, en buen estado. En ese mismo momento, los agentes procedieron a su detención para investigarlo como presunto autor de los delitos citados.