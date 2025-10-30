A prisión tres varones tras intervenirles 300 gramos de cocaína, 335 de hachís y 125 de marihuana en Peñarroya (Córdoba)

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO (CÓRDOBA), 30 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido en Peñarroya-Pueblonuevo a tres varones como presuntos autores de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, otro de organización criminal y dos de defraudación de fluido eléctrico, dado que en dos viviendas mantenían un enganche ilegal a la red eléctrica. Se han efectuado tres registros y se han intervenido 300 gramos de cocaína de gran pureza, 335 gramos de hachís y 125 gramos de marihuana. Los tres detenidos han ingresado en prisión.

Según ha informado la Benemérita en una nota, en la actuación se ha desmantelado un punto de venta de drogas establecido en la localidad, a donde acudían personas vinculadas con el mundo de las drogas.

Además de las drogas incautadas, se han intervenido distintas cantidades de dinero, básculas de precisión, varias armas blancas de grandes dimensiones, dinero y demás utensilios relacionados con la venta de sustancias estupefacientes.

Los detenidos, la droga intervenida y las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial, acordando dicha autoridad el ingreso en prisión de los detenidos. En la fase de explotación de la operación han intervenido efectivos de la Unidad de Seguridad de Comandancia de Córdoba y personal de seguridad ciudadana de la Compañía de Peñarroya-Pueblonuevo, que han contado con el apoyo de la Policía Local de Peñarroya-Pueblonuevo y Pozoblanco.