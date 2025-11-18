A prisión un varón pillado 'in fraganti' cuando huía por el tejado tras robar en una casa de Cabra (Córdoba)

CABRA (CÓRDOBA), 18 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha detenido en la localidad de Cabra (Córdoba) a un hombre acusado de robar en el interior de una vivienda y de huir por el tejado tras ser sorprendido en el inmueble. El arrestado ya ha ingresado en prisión tras pasar a disposición judicial.

Según ha informado el Cuerpo Nacional de Policía, los hechos ocurrieron a principios de noviembre, cuando los agentes recibieron el aviso de que se estaba cometiendo un posible robo en una vivienda del municipio, manifestando el alertante que una persona estaba intentando acceder a la misma escalando hasta el balcón.

Al llegar al lugar, los agentes realizaron una inspección y observaron varios objetos revueltos en una de las habitaciones. Paralelamente, otro indicativo policial realizó diversas gestiones por las inmediaciones de la vivienda, observando a un vehículo cuyo ocupante resultó sospechoso para los agentes, quienes informaron de estos extremos a los indicativos en servicio.

Momentos después, localizado el vehículo sospechoso, los agentes se personaron en el lugar, procediendo a la identificación y registro del vehículo, en cuyo interior hallaron diversos efectos adecuados para cometer robos en el interior de domicilios.

Mientras, en la terraza de la vivienda, los policías interceptaron al presunto autor cuando trató de escapar por el tejado, logrando su detención como presunto responsable de un delito de robo con fuerza en domicilio.

El detenido fue trasladado a dependencias policiales y puesto a disposición judicial, decretándose su ingreso en prisión. La investigación continúa abierta y no se descartan otras posibles detenciones.