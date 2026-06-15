Probabilidad de tormentas hasta el miércoles y temperaturas al alza en Andalucía sin descartar la primera ola de calor

SEVILLA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Andalucía, Juan de Dios del Pino, ha precisado que para este lunes hay un aviso de tormenta en la Sierra Norte de Sevilla y en la Sierra de Los Pedroches en Córdoba. Además, "el martes también puede haber esa situación con avisos por tormentas en Granada". Asimismo, las temperaturas "van a ir subiendo progresivamente de manera continuada hasta el sábado unos cinco grados, pasando de máximas actuales de 35 grados a alcanzar los 40 grados el fin de semana, sin descartar la que podría ser la primera ola de calor de la temporada".

En declaraciones a Europa Press, Del Pino ha informado que la inestabilidad de los primeros días de esta semana "tiende a disminuir aunque no se descarta que haya algún chubasco muy aislado y disperso en algún lugar durante el resto de la semana". Asimismo, "las temperaturas nocturnas también experimentarán un ascenso situándose en los 20 grados prácticamente durante toda la semana, especialmente en el Valle del Guadalquivir", ha detallado el delegado.

En este sentido, ha afirmado que "empieza a haber avisos de nivel amarillo por altas temperaturas en el Valle del Guadalquivir, sobre todo a partir del miércoles, afectando a Sevilla, Córdoba y Jaén". Además, Del Pino ha advertido de que en el fin de semana "no se descartan avisos de nivel naranja que podrían desencadenar en la primera ola de calor de la temporada". Aunque el experto ha matizado que "esto deberá confirmarse en los próximos días".

En cuanto al viento, la Aemet ha asegurado que "habrá poco viento" y que será "flojo de dirección variable con brisa en las costas".

Por último, el delegado ha precisado que esta situación meteorológica está caracterizada por "altas presiones en la península con una masa fría en la parte superior de la troposfera que generará inestabilidad". Así, ese contraste térmico que hay entre el aire frío arriba y el aire cálido abajo "va a dar lugar a cierta inestabilidad sobre todo por las tardes cuando más calienta el sol, lo que provocará la formación de nubosidad de evolución que podría derivar en tormentas", ha concluido.