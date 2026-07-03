La producción industrial sube un 6,6% en mayo en Andalucía, 5,8 puntos más que la media nacional

Infografía con cifras de producción industrial en Andalucía y por comunidades autónomas en mayo de 2026. - Europa Press

SEVILLA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha subido un 6,6% interanual el pasado mes de mayo en Andalucía, 5,8 puntos más que la media nacional, que se ha incrementado un 0,8%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La producción industrial continúa así un mes más en cifras positivas en Andalucía y encadena tres meses de crecimiento.

La tasa anual de la producción industrial se incrementa en siete comunidades autónomas y disminuye en otras diez. Castilla-La Mancha (+12,2%), Andalucía (+6,6%) y Madrid (+5,3%) fueron las que anotaron las subidas más destacadas, mientras que en el lado opuesto se sitúan Extremadura, Navarra y Aragón con retrocesos de un 10,4%, 9,7% y un 6,4%, respectivamente.

En lo que va de año la producción industrial en Andalucía ha aumentado un 4,9%, frente a un incremento del 0,6% de la media nacional.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto bajaron en la región un 3,6% con un descenso del 11,7% en el caso de los duraderos y un 2,4% menos para los no duraderos. En cuanto al resto, los bienes de equipo aumentaron un 3,2%; los bienes intermedios anotaron un 7,8% más y los de la energía, un 15,1% más.

DATOS NACIONALES

El Índice General de Producción Industrial (IPI) subió un 0,8% en mayo en relación al mismo mes de 2025, recortando en 3,6 puntos el avance que experimentó en abril, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el incremento interanual de mayo, la producción industrial encadena tres meses consecutivos de ascensos, aunque el de mayo ha sido el más moderado de los tres.

La subida de la producción industrial en mayo fue resultado de los avances registrados en la producción del sector de la energía (+4,7%), bienes intermedios (+3,1%) y bienes de equipo (+0,9%). Por contra, los bienes de consumo duradero recortaron su producción un 7,5% interanual y los bienes de consumo no duradero, un 4,2%.

Corregida de efectos estacionales y de calendario, la producción industrial subió un 3,4% interanual en mayo, tasa 1,1 puntos superior a la del mes previo. Con este incremento, se encadenan también tres meses consecutivos de alzas interanuales en la serie desestacionalizada, siendo el de mayo el más elevado de los tres.

En términos mensuales (mayo sobre abril) y dentro de la serie corregida de estacionalidad y calendario, la producción industrial subió un 1,2%, en contraste con el descenso del 0,3% registrado en abril.

Por sectores, la energía presentó el mayor avance mensual, del 3,8%, mientras que los bienes de consumo no duradero registraron el mayor recorte (-0,4%).