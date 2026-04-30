El programa 'Ciencia al Fresquito Primavera' continúa en mayo con un total de 28 actividades en 27 municipios andaluces

Imagen de archivo del programa 'Ciencia al Fresquito Primavera'. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El programa 'Ciencia al Fresquito primavera' de la Fundación Descubre y la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, iniciará el mes de mayo "con una agenda repleta de actividades". Esta iniciativa, que tiene como objetivo llevar la cultura científica a los municipios andaluces de menos de 50.000 habitantes, así como a los colectivos sociales y en riesgo de exclusión, cuenta con la colaboración de Fundación 'la Caixa' a través de Caixabank, así como de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) - Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Según ha subrayado la Junta en una nota de prensa, tras el inicio de 'Ciencia al Fresquito primavera' en el mes de marzo y su continuación en abril, el programa se intensificará en las próximas semanas con la celebración de un total de 28 actividades que llegarán a 27 localidades repartidas por todas las provincias andaluzas.

Así, "será un mes de mayo repleto de acciones por toda la geografía andaluza y la astronomía tendrá un papel destacado". De esta forma, en todos los talleres de esta temática, así como en las observaciones astronómicas, se ofrecerá a los participantes información sobre el Trío de Eclipses, poniendo especial atención a las recomendaciones de seguridad en la observación de los eclipses.

La agenda arrancará el sábado 2, en Murtas (Granada) con la instalación de un planetario en el Salón de la Fuente, a partir de las 18,00 horas.

El miércoles 6, a las 10,00 horas, la jornada comenzará en Benalmádena (Málaga) donde los miembros de Afesol podrán disfrutar del taller 'El universo de los sentidos'. Ese mismo día, a partir de los 17,30 horas, los usuarios de Cruz Roja Huelva participarán en una 'Yincana urbana'. El jueves 7, a las 19,30 horas, en el Mirador de San Miguel Alto en Granada se llevará a cabo la observación solar "Embajadores de los eclipses", con los miembros de la Escuela Hogar Madre Teresa y de la asociación ALFA Almanjáyar en familia. Esta sesión se realiza en colaboración con el Ayuntamiento de Granada y la Capitalidad 2031, la RADA, la Sociedad Astronómica Granadina y el voluntariado de CaixaBank. La primera semana de actividades concluirá el viernes 8, con una doble cita.

Así, a las 20,30 horas, en la Ermita del Santo Cristo de Algatocín (Málaga), se realizará la actividad 'Tu cielo en imágenes'. Y a las 21,00 horas, en el Campo de fútbol de Molvízar (Granada), se llevará a cabo 'Las estrellas nos cuentan historias'.

El lunes 11, a las 12,00 horas, en el IES Paterna en Paterna de Rivera (Cádiz) disfrutarán del taller 'Magia con ciencia'. El miércoles 13, a las 16,00 horas, en la Ludoteca municipal de Jimena de la Frontera (Cádiz) se realizará una nueva sesión de esta actividad.

El viernes 15 se celebran cinco actividades. A las 18,00 horas, en Martos (Jaén), en la Casa de la Juventud tendrá lugar el taller 'El laboratorio de Marie Curie'. Una hora después, a las 19,00 horas, en Bacares (Almería) tendrá lugar el escape room 'Los secretos del desierto'. A las 21,00 horas, en El Palmar de Troya (Sevilla) se realizará la actividad 'El universo de El Principito' y en Polideportivo de Ítabro (Granada) arrancará 'Las estrellas nos cuentan historias'. La jornada concluirá en Tíjola (Almería), a partir de las 22,00 horas, con 'Mitos y leyendas de las estrellas'.

Además, el sábado 16, hay una doble cita. Por la mañana, a las 12,00 horas, el Parque Fausto Arroyo de Bellavista en Aljaraque (Huelva) acogerá la 'Yincana urbana' y por la tarde, a las 19,00 horas, en la Casa de la Juventud de Peñarroya Pueblonuevo se llevará a cabo el escape room 'Harry Potter y las mates'.

El martes 19, a las 17,00 horas, el colectivo Auxiliares del Buen Pastor 'Villa Teresita' participará en el escape room de igualdad 'Escapando del anonimato'. El jueves 21 se realizarán tres actividades: una 'Observación solar', a las 9,30 horas en el C.P.R. Saladrobreña El Palmar en Vejer de la Frontera (Cádiz); a las 13,00 horas en el C.E.I.P Joaquín Tena Sicilia de Abla (Almería) 'Un guiño al sol' y a las 17,00 horas en la Biblioteca municipal de Jédula (Cádiz) 'El mapa de las emociones'.

El viernes 22, a las 21,00 horas, en Alboloduy (Almería) tendrá lugar el taller 'Mitos y leyendas de las estrellas'. La semana concluirá con dos citas el sábado día 23. Por la mañana, a las 12,00 horas, en el Centro de Interpretación de la Naturaleza y la Biodiversidad de Guadalcázar (Córdoba) se realizará el taller 'Del cloro a la biodiversidad' y a las 21,00 horas, en el Espacio escénico 'Virgen del Carmen' de Sierro (Almería) se llevará a cabo una sesión de 'Mitos y leyendas de las estrellas'.

En la recta final del mes, el miércoles 27, a las 11,00 horas, en el CIMI de Córdoba se celebrará la actividad 'El cerebro nos engaña' y a las 18,30 horas, en el Centro de Educación Permanente de Almensilla (Sevilla) tendrá lugar el taller 'In vino veritas'. El viernes 29, a partir de las 18,00 horas, en el Salón social de usos múltiples de Íllar (Almería) se realizará 'Un guiño al sol'. El sábado 30, a las 18,00 horas en la Estación de Zurgena (Almería) será el momento de descubrir 'Los bulos del cambio climático'. La jornada concluirá con 'Un paseo por las estrellas', en la caseta municipal de Montalbán (Córdoba) a las 22,00 horas.

De esta manera, el programa nació en 2019 y es una iniciativa organizada por la Fundación Descubre y la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía. En esta nueva edición cuenta con la colaboración de Fundación 'la Caixa' a través de Caixabank y de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.