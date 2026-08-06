El programa 'Semillas de Experiencia' cierra su primera edición en Jaén con 646 participantes de 14 entidades

Imagen de archivo de una de las actividades del programa 'Semillas de Experiencia' - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El programa socioambiental 'Semillas de Experiencia', impulsado por el Ayuntamiento de Jaén a través del Centro Especial de Empleo (CEE) Jardines y Naturaleza, ha cerrado su primera edición con un balance de 646 participaciones procedentes de 14 entidades de la capital, entre las que se encuentran residencias, centros de participación activa, asociaciones y centros de día.

El concejal de Medio Ambiente y CEE, José María Cano, ha calificado la iniciativa como "todo un éxito", destacando que ha cumplido con su objetivo de rendir homenaje a los mayores, fomentar el envejecimiento activo y poner en valor su experiencia en el cuidado del medio ambiente, además de propiciar un intercambio de conocimientos con el personal del Centro Especial de Empleo.

Cano ha explicado que este programa representa una evolución de la labor que desarrolla desde hace más de dos décadas el Área de Educación Ambiental del CEE con escolares, ampliando ahora esta sensibilización al colectivo de personas mayores y asociaciones.

"Muchos de ellos han dedicado buena parte de su vida al campo, a la agricultura o al cuidado de las plantas y los jardines, y sus conocimientos y experiencias son un patrimonio que merece ser escuchado y compartido", ha resaltado el edil.

Durante esta primera edición, han participado en una programación adaptada que ha incluido visitas al Vivero Municipal de Vaciacostales, talleres de horticultura, actividades sobre plantas aromáticas y botánica, sesiones divulgativas sobre apicultura y aves, así como rutas guiadas por parques y jardines de la ciudad. Estas propuestas han estado orientadas a favorecer el contacto con la naturaleza, la estimulación sensorial, el aprendizaje y la convivencia.

Ante la acogida de esta convocatoria, el concejal ha avanzado que el Ayuntamiento dará continuidad a 'Semillas de Experiencia' durante el próximo curso 2026/2027. De este modo, de cara al nuevo periodo se programarán nuevas visitas al vivero municipal, recorridos guiados por parques y jardines y talleres de huerto de invierno, con el fin de consolidar el proyecto como un referente de educación ambiental para las personas mayores en la ciudad.