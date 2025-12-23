El programa 'Vía Crucis Magno' de RTVA Córdoba y Manuel Bellido, galardonados con el Premio Córdoba de Periodismo

Parte del equipo del programa 'Vía Crucis Magno de Córdoba' realizado por el Centro Territorial de la RTVA en Córdoba y el periodista Manuel Bellido Mora, ganadores del Premio Córdoba de Periodismo. - ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El programa 'Vía Crucis Magno de Córdoba' realizado por el Centro Territorial de la RTVA en Córdoba y el periodista Manuel Bellido Mora han sido los ganadores de la cuadragésima edición del Premio Córdoba de Periodismo, que promueve la Asociación de la Prensa de Córdoba. Los premios serán entregados en un acto que celebrará la Asociación de la Prensa el día 22 de enero.

En opinión del jurado se premia y reconoce el 'Vía Crucis Magno de Córdoba' presentado por el Centro Territorial de la RTVA en Córdoba, "por la calidad del trabajo coral desplegado por periodistas, técnicos y colaboradores en un dispositivo de más de siete horas en televisión y radio que llevaron el evento en directo, a través de la señal regional de Canal Sur TV y Andalucía TV, a todos los rincones de la comunidad andaluza y al resto del mundo a través de la plataforma Canal Sur Más".

Al respecto, han valorado que "se han proyectado con sus localizaciones la imagen monumental y el legado histórico de Córdoba, amplificadas al convertirse también en televisión institucional y cediendo su señal realizada limpia a casi una veintena de medios de comunicación de la provincia y otros puntos de la comunidad autónoma".

El jurado también ha acordado conceder por unanimidad el XL Premio Córdoba de Periodismo en la modalidad trayectoria profesional al periodista montillano Manuel Bellido Mora "destacado periodista con una sólida y reconocida trayectoria profesional en las cuatro últimas décadas".

"Experto en cine, ha dedicado gran parte de su carrera a la defensa y divulgación del séptimo arte en Andalucía, contribuyendo con su constancia a acercar el cine al público andaluz desde una mirada creativa, rigurosa y cercana, proyectada como director del programa 'Una de cine', la revista de actualidad cinematográfica de Andalucía Televisión y Canal Sur Más", han resaltado.

Además, han comentado que "Bellido mantiene una constante colaboración con los colectivos culturales de su pueblo natal, con el ejemplo reciente de la publicación del libro 'Arte vinario y otros majuelos. El Montilla-Moriles, en los libros, el cine y la televisión'".