Los programas de Canal Sur 'Andalucía Directo' y 'Atrápame si puedes', premiados en el Festival de Televisión de Vitoria. - RTVA

SEVILLA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Por primera vez, el FesTVal será escenario de la puesta de largo de la primera edición del Premio FesTVal-FORTA (Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión Autonómicos) que este año distinguirá a los programas 'Andalucía Directo' y 'Atrápame si puedes', de Canal Sur Televisión.

Tanto el programa de la televisión pública de Andalucía presentado por Modesto Barragán y Paz Santana, y el conducido por Manolo Sarria, han sido galardonados por ser referentes de entre todas las televisiones autonómicas, "demostrando cercanía, entretenimiento y servicio público", según declara RTVA en una nota de prensa.

En contexto, 'Andalucía Directo' es el programa informativo de reporterismo decano de la televisión andaluza. El 5 de enero de 1998 iniciaba su andadura y hoy la fórmula sigue tan viva como en sus inicios. La principal premisa del programa es la actualidad y, partiendo de ésta, se tratan temas de interés humano, social o sucesos; además de curiosidades, gastronomía o cultura.

El espacio está dirigido y presentado por Modesto Barragán, que alterna la conducción del programa con Paz Santana. A las puertas del programa número 7.000, es el único de su formato que se ha emitido ininterrumpidamente desde su fundación hace 26 años. "Es todo un ejemplo de cercanía y de compromiso con Andalucía y nunca sale de Andalucía", han declarado.

Por su parte, 'Atrápame si puedes' que, en Canal Sur Televisión, presenta Manolo Sarria y que, además de en la autonómica andaluza, se emite en ETB2, Aragón TV, TVG, TV3, CMMedia, IB3, TVC, À Punt, Telemadrid y Canal Extremadura, es un programa fresco y dinámico destinado a un público familiar y en el que, además de dar posibilidad a los concursantes de ganar importantes premios, el humor es el protagonista. Se trata del concurso autonómico con más versiones, que mayores premios económicos ha entregado y que más audiencia aporta a todas y cada una de las cadenas que lo emiten.

En más detalle, 'Andalucía Directo" se emite en Canal Sur Televisión de lunes a viernes de 18,00 a 19,50 horas. 'Atrápame si puedes' en el access al prime time, de 21,45 a 22,45 horas. Ambos programas cuentan con una amplia y fiel audiencia dentro del territorio andaluz.

Los primeros Premios FesTVal FORTA se entregarán este sábado 6 de septiembre, a partir de las 20,00 horas, en el Palacio de Congresos Europa de la capital alavesa.

Entre otros, a la gala de entrega a la que asistirán Juande Mellado, director general de Canal Sur Radio y Televisión, y Juan Vargas, director de Innovación, Negocio y Comunicación de Radio y Televisión de Andalucía (RTVA), recogerán el galardón Modesto Barragán, Paz Santana y Manolo Sarria.