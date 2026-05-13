Proponen una programación abierta, gratuita y conectada con la memoria de Lorca en la Huerta de San Vicente de Granada

El Ayuntamiento de Granada, desde la empresa pública de eventos Gegsa, ha presentado la programación cultural de este verano en la la Huerta de San Vicente, espacio que se convierte una vez más en escenario de una amplia propuesta cultural gratuita. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada, desde la empresa pública de eventos Gegsa, ha presentado la programación cultural de este verano en la la Huerta de San Vicente, uno de los espacios patrimoniales y emocionales más importantes de la ciudad, convertido una vez más en escenario de una amplia propuesta cultural gratuita y abierta a toda la ciudadanía. Así, coincidiendo con el centenario de la primera estancia de Federico García Lorca en la Huerta, la programación refuerza el valor simbólico de este enclave lorquiano como lugar de memoria, creación y encuentro ciudadano.

Desde el Consistorio valoran que la Huerta de San Vicente ocupa un lugar esencial dentro de la historia cultural de Granada y de la propia biografía de Lorca, toda vez que en ese lugar encontró refugio para la escritura y la creación artística durante algunos de los años más importantes de su vida. Entre jardines, jazmines y noches de verano, Lorca escribió parte de su obra teatral y poética más significativa, convirtiendo este espacio en un auténtico símbolo de la cultura española contemporánea con resonancia internacional.

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Granada, Jorge Saavedra, ha destacado durante la presentación que "la Huerta de San Vicente no es únicamente un espacio museístico o patrimonial; es un lugar vivo que debe seguir respirando cultura, creatividad y participación ciudadana. Esta programación nace precisamente de esa idea: abrir la Huerta a toda Granada, convertirla en un espacio accesible y compartido donde convivan el cine, la música, el teatro, la literatura y las artes escénicas en diálogo permanente con la memoria de Federico García Lorca".

Saavedra ha subrayado además que "Granada está construyendo su candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031 desde proyectos que ponen en el centro el acceso universal a la cultura, la calidad artística y la participación de la ciudadanía. La Huerta de San Vicente representa perfectamente ese modelo de ciudad cultural que queremos proyectar hacia Europa: una ciudad que protege su patrimonio, pero que al mismo tiempo lo activa, lo llena de vida y lo convierte en un espacio de encuentro intergeneracional".

La programación cultural de este año tiene como eje central la celebración del centenario de la llegada de la familia García Lorca a la Huerta, reforzando así el vínculo entre patrimonio histórico y creación contemporánea.

PROPUESTAS CULTURALES

Entre las propuestas más destacadas figura la exposición 'La edad de la ilusión. Publicaciones infantiles (1876-1936)', muestra bibliográfica instalada en las salas expositivas de la primera planta de la Huerta y que podrá visitarse hasta el próximo 25 de octubre. La exposición propone un recorrido por el nacimiento de la literatura infantil y juvenil moderna a través de publicaciones históricas, ilustraciones originales y cabeceras míticas como Pulgarcito, TBO, Pinocho o los populares Cuentos de Calleja.

Uno de los grandes protagonistas de esta edición volverá a ser 'Cristobicas', la tradicional muestra de títeres de la Huerta de San Vicente, que se celebrará del 25 al 28 de mayo con compañías nacionales e internacionales especializadas en teatro visual, marionetas y teatro de sombras. El programa reunirá propuestas llegadas desde Dinamarca, Argentina, País Vasco y Brasil, consolidando a Granada como uno de los espacios de referencia para las artes titiriteras y el teatro familiar.

La programación incluirá además una propuesta escénica inspirada en 'El Público' de Federico García Lorca. Bajo el título 'Cuadro cuarto. Todos los recuerdos de las caretas de El Público', la representación tendrá lugar el 18 de junio en los jardines de la Huerta y propondrá una reconstrucción contemporánea y experimental de uno de los textos más complejos y simbólicos del dramaturgo granadino.

Otro de los grandes ejes de la programación será el ciclo 'Noches de Cine en la Huerta', que este año amplía su calendario hasta alcanzar doce proyecciones entre agosto y septiembre. El programa reunirá clásicos del cine internacional, cine de autor, películas de animación y grandes obras maestras de la historia del cine, con títulos de directores como Carlos Saura, Luis Buñuel, Christopher Nolan, Orson Welles, Sydney Pollack o Hayao Miyazaki. La iniciativa refuerza el carácter abierto y popular de la Huerta, acercando el cine de calidad a todos los públicos en uno de los espacios más singulares del verano granadino.

La música también tendrá un lugar destacado con el concierto de la cantaora Laura Marchal el próximo 24 de septiembre, acompañada por Víctor Franco a la guitarra y Jesús Campos a la percusión, en una propuesta que conectará flamenco contemporáneo, raíz popular y sensibilidad poética en el entorno único de la Huerta.

Junto a esta programación propia, la Huerta de San Vicente continuará ampliando su colaboración con otras instituciones culturales y festivales de la ciudad, acogiendo actividades del FIP hace una semana, el FEX del Festival Internacional de Música y Danza, el Instituto Confucio de la Universidad de Granada y la Casa Cultural Federico en Granada.