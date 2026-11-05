Las propuestas musicales de 091 y Juventude se suman al cartel del DEE FEST 2027 en junio en Dílar (Granada)

091 Y Juventude Se Suman A La Sexta Edición Del DEE FEST Que Se Celebra El 19 De Junio De 2027 En Dílar - DEE FEST / THE BORDERLINE MUSIC

GRANADA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El DEE Fest que se celebra el 19 de junio de 2027 en la localidad granadina de Dílar ha anunciado que el veterano y elogiado grupo de rock granadino 091 y la joven propuesta musical de los andaluces Juventude se suman al cartel de esta cita para el que ya estaban anunciadas dos destacadas actuaciones a cargo de Depresión Sonora y Rufus T. Firefly.

En el Parque de la Ermita de Dílar, al pie de Sierra Nevada, el encuentro autodefinido como 'El MicroFestival más bonico de Graná', reivindica los espacios naturales, la escala humana y la convivencia intergeneracional a tan solo quince minutos de la capital.

Para rematar este segundo avance "donde la calidad prima sobre la masificación", la cita suma a su cartel a uno de los grandes tótems indispensables del rock patrio: 091. La icónica banda granadina comparece como cabeza de cartel para desplegar la elegancia atemporal de 'Espejismo Nº9', su noveno álbum de estudio producido por Raúl Bernal y editado por Universal. Un trabajo repleto de guitarras sólidas, melodías luminosas y la lírica inconfundible de José Ignacio Lapido que convivirá en el escenario con el valioso legado de sus grandes clásicos.

Junto a los maestros del rock, la nómina de artistas se enriquece con la desbordante energía de Juventude. El dúo andaluz desembarca en el festival en plena gira nacional para presentar su descarado LP debut homónimo, producido por Íñigo Bregel. Su vistosa propuesta de 'pop surrealista pa' la peña de la pista' cruza folclore, pop setentero e indie en un directo de estética arrolladora.

Estas confirmaciones se unen a dos de las vanguardias más estimulantes del panorama actual: Depresión Sonora acudirá a Dílar para repasar sus grandes himnos de post-punk generacional, aportando un sonido visceral que ha cautivado al público internacional. Y, por su parte, Rufus T. Firefly ofrecerá un viaje de psicodelia fina y elegancia sonora de la mano de 'Todas las cosas buenas', un trabajo galardonado con el Premio Ruido al Mejor Disco Nacional de 2025.

Impulsado por UnoMolar Producciones y el Ayuntamiento de Dílar, el DEE FEST 2027 ya tiene a la venta las entradas para su sexta edición a través del canal oficial www.entradasquemolan.com