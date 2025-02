Protestas este jueves en Andalucía para "condenar" las agresiones a sanitarios, que suben un 19% en 2024

SEVILLA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones sindicales Satse, CSIF, CCOO y UGT se concentran este jueves en las ocho provincias andaluzas para "condenar los ataques que sufren los profesionales del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y concienciar a la ciudadanía de que, a la falta de medidas eficaces y contundentes, se une el abandono progresivo de la sanidad pública por parte de la Consejería de Salud".

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha publicado los datos de las agresiones a sanitarios registradas el año pasado, que constatan un aumento del 19%. Según el Registro Informático de Agresiones de Centros (RIAC), en 2024 hubo un total de 362 agresiones físicas (19,4% del total) y 1.504 no físicas a profesionales de los centros sanitarios públicos de Andalucía.

Las cuatro centrales se movilizarán en los centros de salud ante el aumento de las agresiones al personal del SAS y para demandar a la Consejería de Salud que implante "verdaderas medidas de seguridad preventivas y eficaces", han argumentado los sindicatos en una nota de prensa conjunta. Así, en Almería, la protesta será a las 10,30 horas en el centro de salud Cruz de Caravaca; en Cádiz, en el centro Las Delicias de Jerez de la Frontera, a las 10,30 horas.

En Córdoba, la movilización está anunciada en el centro de salud de Lucena 1, a las 11,30 horas; en Granada, en la Bola de Oro, a las 12,00; en Huelva, en el centro de salud de Cartaya, a las 11,00 horas; en Jaén, en el consultorio local de Marmolejo, a las 10,30 horas; en Málaga en el centro de salud Alameda Perchel, a las 10,30; y en Sevilla, en el centro El Greco, a las 10,30.

Sobre esta movilización, el Sindicato Médico Andaluz (SMA) ha lamentado haber sido "excluido" por los otras organizaciones. El SMA ha asegurado que "sólo hemos conocido su existencia cuando se ha hecho pública". "También fuimos excluidos de las movilizaciones exigiendo el cumplimiento del acuerdo sobre el nuevo modelo de carrera profesional", ha recordado en una nota el sindicato médico, que sostiene que esto deriva del hecho de que "nos negamos a firmar el acuerdo para la mejora de la Atención Primaria porque no contenía incrementos salariales para los médicos".

La Consejería de Salud y Consumo informaba hace unos días en la Mesa Técnica de Prevención de Riesgos Laborales sobre el balance de agresiones a sanitarios en 2024. En el análisis planteado a las organizaciones sindicales en esta mesa de trabajo, se han tenido en cuenta los datos desde 2019, viéndose un descenso durante la pandemia, provocado por las restricciones de acceso a los centros, la suspensión de servicios no esenciales y la percepción social de los profesionales, y efecto rebote posterior, con la normalización de la actividad sanitaria y el aumento de la demanda asistencial.

Del total de agresiones registradas, 1.866, el 47,48% fueron en hospitales y el 52,52% en centros de Atención Primaria. Cabe destacar que, siguiendo lo establecido en el plan, los supuestos de violencia física o amenazas graves provocadas por pacientes psiquiátricos o con deterioro cognitivo se considerarán como agresión, no obstante, se ha establecido un sistema para que puedan filtrarse y recibir un tratamiento diferenciado, tanto en el registro como en las actuaciones posteriores que se lleven a cabo.

Así, del total de agresiones registradas, más del 20% (20,3%) son cometidas por personas con problemas de salud mental o deterioro cognitivo, porcentaje que asciende al 51,6% cuando se trata de agresiones físicas. Por provincias, Almería registró 20 agresiones físicas y 141 no físicas; Cádiz 61 físicas (282 no físicas); Córdoba, 36 físicas (126 no físicas); Granada 45 físicas (149 no físicas); Huelva, seis físicas (60 no físicas); Jaén, 24 físicas (120 no físicas); Málaga, 69 físicas (249 no físicas), y Sevilla, 101 físicas (378 no físicas).

Por sexos, son las mujeres las más agredidas (el 72,45% del total); por perfil profesional, casi el 80% de agresiones se da al personal sanitario, principalmente profesionales de la medicina y la enfermería. Junto a "la importante apuesta por la formación y la capacitación", también es "importante subrayar el gran número y la diversidad de medidas de seguridad que se están implementando en los centros sanitarios públicos andaluces", apostillaba la Consejería en una nota de prensa con el detalle de los datos.

Actualmente, cuentan con más de 53.700 dispositivos de seguridad de distinto tipo, entre los que destacan: más de 4.400 cámaras de seguridad, más de 35.000 dispositivos de aviso en consultas y más de 7.500 alarmas individuales, un nuevo dispositivo que "parece ejercer un efecto disuasorio hacia el agresor y una mayor rapidez de actuación entre compañeros y vigilantes de seguridad".

Asimismo, el plan habilita también "canales ágiles y rápidos" para que la persona que sufre una agresión ya sea verbal o física, no esté sola momentos después de ser agredida. Además, "se facilita atención psicológica durante el tiempo que sea necesario y asesoría jurídica para quien decide denunciar". Durante 2024, los letrados del SAS han realizado 197 asistencias, logrando 94 sentencias condenatorias, 34 de ellas tipificadas como delito de atentado.