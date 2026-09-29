Las protestas por la vivienda acaban en acampadas en Cádiz, Málaga, Córdoba y Sevilla con más de un centenar de personas

Imágenes de la concentración del Sindicato de Inquilinas bajo el lema ¡Ni una Maricarmen más! Hasta conquistar el derecho a la vivienda en Málaga. - Álex Zea - Europa Press

SEVILLA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las protestas por el derecho a la vivienda celebradas este lunes en Cádiz, Málaga, Córdoba y Sevilla han acabado en acampadas que continúan este martes en las cuatro capitales. En las tres primeras han pasado la noche más de 190 personas, según los datos facilitados por los colectivos convocantes, mientras que en Sevilla quedaban 26 tiendas de campaña a primera hora de la mañana, sin que conste un recuento de las personas acampadas.

Las organizaciones mantienen sus movilizaciones a la espera de conocer el contenido del decreto sobre vivienda que negocia el Gobierno y dará a conocer en el Consejo de Ministros que se celebra este martes. En Granada, Almería, Jaén y Huelva no constan acampadas, según el balance recabado por Europa Press en las ocho provincias andaluzas.

En Cádiz, el Sindicato de Inquilinas de Cádiz cifra en más de 900 las personas que participaron el lunes en la concentración de la plaza del Palillero. Unas 40 se quedaron después a pasar la noche en la acampada. El colectivo espera que durante este martes se sumen más participantes y ha organizado talleres sobre vivienda y la denominada Ley Mordaza, entre otras cuestiones.

Su previsión inicial es mantener la acampada hasta que se publique el decreto en el Boletín Oficial del Estado (BOE), algo que esperan para el miércoles. Cuando conozcan el texto decidirán cómo continuar. El sindicato también ha apuntado a la celebración de una manifestación estatal por la vivienda el próximo fin de semana, aunque señala que la fecha dependerá de cada municipio.

En Málaga, la concentración del lunes en la plaza de la Constitución desembocó igualmente en una acampada. Más de 50 personas han pasado allí la noche en unas 20 o 30 tiendas, según ha explicado a Europa Press la portavoz de la plataforma 'Un techo por derecho', Rosa Galindo, que impulsó la protesta junto al Sindicato de Inquilinas de Málaga.

Galindo ha señalado que la Policía Local "valló accesos a la plaza hasta las 02,00 horas", de modo que no se permitía la entrada, pero que después cambiaron las directrices y pudieron pasar "la noche tranquila". Las dos organizaciones han convocado para este martes un desayuno y una rueda de prensa a las 11,00 horas, así como una asamblea a las 19,00 horas para decidir si mantienen la acampada.

En Córdoba, la plataforma 15M Stop Desahucios convocó la manifestación que terminó con la instalación de tiendas de campaña en la plaza de la Constitución, junto a la Delegación del Gobierno de Andalucía y la Subdelegación del Gobierno de España. Según sus datos, cerca de mil personas participaron en la marcha y más de 100 permanecen acampadas desde la noche del lunes.

La plataforma cordobesa prevé quedarse en la plaza hasta conocer el decreto que estudia el Consejo de Ministros y levantar entonces el campamento.

En Sevilla, la movilización convocada por el Sindicato de Inquilinas de Sevilla acabó también en acampada. A primera hora de este martes quedaban 26 tiendas de campaña, según los convocantes. El sindicato cifra en 5.000 los asistentes a la manifestación y señala que se desarrolló sin incidencias.

A la protesta sevillana se sumaron, entre otros colectivos, el Frente de Estudiantes, Barrios Hartos, la Asamblea de Vivienda de Sevilla, CGT y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Hasta el momento no constan valoraciones de los ayuntamientos de Cádiz, Málaga y Sevilla sobre las acampadas.