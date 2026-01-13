La provincia de Jaén produce en lo que va de campaña un 45% menos de aceite de oliva que el año anterior, según COAG

Archivo - Recogida de aceituna en un tajo de la provincia de Jaén/Archivo - COAG-JAÉN - Archivo

JAÉN 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La organización agraria COAG ha apuntado que los últimos datos facilitados por la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) ponen de manifiesto que las lluvias del mes de noviembre y diciembre no sólo han ralentizado la campaña de recogida de la aceituna sino que en la provincia de Jaén se ha producido un 45 por ciento menos de aceite, 133.317 toneladas menos que en las mismas fechas de la anterior.

El secretario general de COAG Jaén y responsable de Olivar de COAG Andalucía, Francisco Elvira, ha señalado que los datos reflejan que la recogida de la cosecha "se está retrasando" y "cada día que pasa se está comprobando que habrá menos aceite del previsto porque la lluvia ha llegado, pero tarde, por lo que el aforo no se va cumplir".

Según los datos, aún provisionales de la AICA, hasta el mes de diciembre se habían producido en España 716.372 toneladas de aceite, 167.217 toneladas menos que el año pasado.

Las existencias a 31 de diciembre de 2025 eran de 715.736 toneladas de aceite, 107.994 toneladas menos que en el mismo mes de 2024, un 13 por ciento menos, teniendo además en cuenta que en 2024 se venía de "tres años de sequía y bajas cosechas que dejaron las bodegas vacías".

De las 715.736 toneladas de existencias a 31 de diciembre de 2025, 550.895 toneladas se encontraban en manos de los productores, 160.611 toneladas de los envasadores, y 4.230 en el Patrimonio Comunal Olivarero. En cuanto a las salidas mensuales, en el mes de noviembre salieron de las bodegas de los productores 129.727 toneladas, casi un 36 por ciento más que en el mes pasado.

Lo más destacable de los datos facilitados por el Ministerio de Agricultura son los referentes a la provincia de Jaén, ya que, se ha producido en la provincia, mayor productora del mundo, un 45 por ciento (133.317 toneladas) menos de aceite que el año pasado. Es decir, si a 31 de diciembre de 2024 se habían producido un total de 298.158 toneladas, en esta campaña ha sido, tan solo 164.841 toneladas.