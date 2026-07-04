La provincia de Jaén registró en mayo casi 69.100 viajeros, un 5,42% menos que el año anterior

Archivo - Imagen de archivo de la piscina de un hotel. - EUROPA PRESS - Archivo

JAÉN 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Jaén registró el pasado mayo 69.091 viajeros, lo que supone una disminución del 5,42% con respecto al mismo mes de 2025; mientras que las pernoctaciones bajaron un 7,55% hasta las 124.468. No obstante, el balance acumulado del año continúa siendo positivo, ya que, entre enero y mayo, se contabilizaron 281.481 viajeros y 523.475 pernoctaciones, con un crecimiento interanual del 0,79 y 0,93%, respectivamente.

"Aunque estos registros aún se sitúan ligeramente por debajo de los alcanzados en 2024, confirman la estabilidad de la actividad turística provincial durante los cinco primeros meses del año", según el informe mensual del Sistema de Inteligencia Turística (SIT) de la Provincia de Jaén, consultado por Europa Press.

Con respecto a mayo, este análisis, elaborado por la Cátedra de Turismo de Interior de la Universidad de Jaén, apunta que el turismo rural fue la tipología de alojamiento con mejor comportamiento con subidas del 90,35% en viajeros (4.005) y del 53,80% en pernoctaciones (7.553).

El resto de establecimientos sufrieron caídas. En los hoteleros, los viajeros bajaron un 8,9% hasta los 54.932 y las pernoctaciones un 10,19% hasta 96.330. Los campings registraron 3.660 viajeros y 7.345 pernotaciones (con descensos del 4,80 y 5,16%) y los apartamentos turísticos, 6.494 viajeros y 13.240 noches, lo que supone 4,36 y 10,18% menos en cada caso.

Esta disminución de la actividad afectó tanto al mercado español como al internacional. El nacional, que concentra la mayor parte del volumen turístico provincial, tuvo una caída del 4,50% en viajeros con respecto a mayo de 2025, hasta a 58.845, y sus pernoctaciones fueron un 7,51% menor, hasta las 106.643 pernoctaciones.

La demanda extranjera presentó un descenso más acusado en viajeros (10.246), con una tasa de variación interanual del 10,41%, aunque la caída de pernoctaciones (17.825) fue similar a la del mercado nacional, con un 7,80%. En cuanto a la ocupación hotelera, la estancia media en la provincia bajó un 1,42%, el grado de ocupación por plazas descendió un 7,64% y la ocupación por habitaciones cayó un 12,33%.

INDICADORES DE RENTABILIDAD

El estudio mensual del SIT aborda, igualmente, los indicadores de rentabilidad del sector hotelero. La tarifa media diaria (ADR) en los establecimientos hoteleros jiennenses subió en mayo un 10,79%, pasando de 68,58 euros por habitación ocupada el año anterior a 75,98. Un aumento "especialmente significativo si se tiene en cuenta que se produjo en un contexto de descenso de viajeros y pernoctaciones, lo que apunta a una mejora de los precios medios comercializados".

También es significativo, dado ese escenario de menos viajeros, el incremento en el RevPAR (por sus siglas en inglés), indicador que combina ocupación e ingresos medios por habitación disponible. Aumentó un aumentó un 3,18% y se situó en 34,09 euros. Por otra parte, el informe examina el alojamiento en plataformas de economía colaborativa en los cinco municipios que presentan más actividad en este ámbito. La ciudad de Jaén (195), Cazorla (155) y Úbeda (115) fueron los destinos con mayor oferta disponible de casas completas el pasado mayo, seguidos de La Iruela (111) y Baeza (56).

En cuanto al grado de ocupación, el SIT señala que ha de analizarse junto a las variaciones de oferta, "debido al dinamismo que presenta". Aumentó en Baeza, Úbeda y Cazorla, con ocupaciones del 48, 44 y el 36%, respectivamente. La capital y La Iruela mantuvieron los mismos valores que en mayo de 2025, con el 58 y el 27%.