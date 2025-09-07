La provincia de Jaén suma su tercera reserva entomológica con la Cueva del Jabalí, en Santiago-Pontones

JAÉN 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Jaén suma su tercera reserva entomológica con la Cueva del Jabalí, ubicada en el término de Santiago-Pontones, en pleno Parque Natural y Reserva de la Biosfera de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas.

Esta figura fue creada en 2002 por la Asociación española de Entomología (AeE) con el fin de impulsar y apoyar programas dirigidos a la designación de áreas que alberguen poblaciones de especies de artrópodos singulares, endémicas o amenazadas, así como comunidades con alta diversidad de especies o grupos entomológicos de especial interés para su conservación.

Ahora, la citada entidad acaba de hacer pública esta declaración para la Cueva del Jabalí, según ha informado el Grupo de Espeleología de Villacarrillo (GEV), desde el que partió esta propuesta en colaboración con la dirección y los técnicos de conservación del Parque Natural, además de la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

Se trata de la tercera reserva entomológica en Jaén y "reconoce la importancia la fauna de artrópodos que tienen las tres cavidades reconocidas como reservas en este espacio natural".

De este modo y "dada la estrecha colaboración" entre la AeE y el Grupo de Espeleología de Villacarrillo en el desarrollo del estudio y conservación de los ecosistemas subterráneos, se han ido proponiendo y aceptando algunas cavidades de gran relevancia en la última década.

En concreto, en 2017 se declaró la Cueva Secreta del Sagreo (en La Iruela); en 2022, el Sistema de la Murcielaguina (en Hornos) y en este mismo año, la Cueva del Jabalí en Santiago-Pontones.

"El medio subterráneo es uno de los grandes olvidados en los programas de protección de nuestra naturaleza, pero gracias a la iniciativa y esfuerzo del Grupo de Espeleología de Villacarrillo, y en particular de su presidente, Toni Pérez Fernández, los artrópodos de este mundo tan desconocido como importante por su biodiversidad y endemismos, están siendo protegidos y su interés de conservación difundido a la sociedad", ha afirmado Eduardo Galante, expresidente de la AeE y vocal de Conservación de Biodiversidad de la asociación.

También ha agradecido el apoyo que siempre han tenido estas iniciativas por parte de la dirección y de los técnicos de Conservación del Parque Natural, así como de la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente.

INVESTIGACIONES

La Cueva del Jabalí está ubicada a pocos kilómetros de los núcleos urbanos de Pontón Alto y Bajo, así como de Fuente Segura y Poyotello, en plena Sierra de Segura. Las primeras investigaciones espeleológicas de las que se tiene constancia datan de finales de los años 60 del pasado siglo por el Spéléo Club Saint-Pons de Hèrault de Francia, lideradas por el arqueólogo Gabriel Rodríguez (descubridor también de importantes hallazgos arqueológicos en esta zona).

A partir de este momento son varios los clubes que han realizado exploraciones y visitas a la cavidad. El GEV es el grupo que lleva a cabo las investigaciones más intensas en esta cueva y otras más cercanas.

En esa actividad, sobresale la labor bioespeleológica, con la localización en su interior un total de 44 especies de invertebrados. Entre ellos, cabe resaltar los endemismos: el diplópodo Ceratosphys jabaliensis Mauriès (2013) y el nematodo Ablechroiulus spelaeus Abolafia & Peña-Santiago (2011).

El presidente del Grupo de Espeleología de Villacarrillo ha explicado que, "además de la importante fauna de murciélagos que habita en su interior, existe una fauna invertebrada también de gran interés y que es menos conocida".

"La conservación de estos seres vivos es vital y por eso estamos llevando una labor de protección y conservación en conjunto con distintas administraciones y colectivos, como es el caso de la Junta de Andalucía, el propio Parque Natural, la AeE, el CSIC o la Secemu, entre otros", ha declarado Pérez.

AUTORIZACIÓN PARA LAS VISITAS

Por otro lado, desde el Grupo de Espeleología de Villacarrillo se ha apuntado que "son muchas las visitas que se realizan a la Cueva del Jabalí de manera incontrolada", puesto que es una cavidad conocida. Al respecto, ha recordado que, para entrar en una cavidad en un espacio natural protegido como es el de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, "es preceptivo tener la autorización pertinente, ya sea Espeleología federada o no, o de carácter científico, deportivo, de aventura o de ocio".

"La gente tiene que ser responsable y no deteriorar un ecosistema tan frágil como es el de la Cueva del Jabalí. En reiteradas ocasiones hemos tenido que ir a quitar basura, ver nuevos grafitis o roturas de formaciones en la cueva. El ser humano es el ser vivo más destructivo del planeta y hay que poner restricciones al respecto", ha apostillado Pérez.

Finalmente, el presidente del GEV ha adelantado que se va a organizar una jornada de divulgación sobre esta nueva reserva entomológica española, ya que el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas "se convierte en el único espacio natural protegido con la figura de tres reservas entomológicas, que coinciden en ser tres cavidades con un gran potencial de riqueza de bioidiversidad".