El proyecto InTransit, del que forma parte CTA, se lanza en Bruselas para reforzar a las pymes hacia la transición verde.

SEVILLA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El proyecto europeo InTransit acaba de celebrar su reunión de lanzamiento en Bruselas con la participación de representantes de la Comisión Europea. Ateval, AEI Tèxtils y CTA (Corporación Tecnológica de Andalucía), socios españoles que forman parte de este consorcio con un total de diez socios de ocho países europeos.

El objetivo de InTransit --Strengthening the resilience of textile, aerospace, and construction SMEs to transition towards greener and more digital sectors with social and business innovation-- es "fortalecer la resiliencia de las pymes textiles, del sector aeroespacial y de la construcción como sectores más verdes y digitales con un mecanismo de apoyo mixto que incluye asesoramiento individual y un cupón de financiación para garantizar su consolidación y sostenibilidad", ha apuntado CTA en un comunicado.

El proyecto cuenta con un presupuesto total de cinco millones de euros, de los cuales tres millones se distribuirán mediante financiación en cascada a las pymes y uno se utilizará para proporcionarles servicios para que avancen en su transición digital y verde.

Para impulsar la competitividad de las pymes europeas para su transición, InTransit ha desarrollado una estrategia que consta de cuatro pilares clave, incubar una serie de servicios conjuntos para apoyar a las pymes en la identificación de oportunidades, necesidades y puntos débiles del mercado, apoyar la innovación, el desarrollo de proyectos de transición, y escalado al mercado con servicios personalizados adicionales, utilizando fondos privados o públicos adicionales mediante los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos u otras fuentes.

Asimismo, este proyecto europeo "promoverá la mejora de la calidad de la gestión de la innovación, la colaboración entre investigadores, la transferencia de tecnología y la participación ciudadana de las IES de Croacia y Bosnia y Herzegovina, además de incrementar los perfiles de excelencia científica de

estas instituciones educativas".

InTransit ha recibido financiación del programa Horizonte Europa e integra a diez entidades de ocho países europeos. En el consorcio de Intransit, participan Ateval (Valencia), que coordina el proyecto; AEI Tèxtils (Cataluña), Corporación Tecnológica de Andalucía, Corallia (Grecia), Productech (Portugal), Science Park Graz (Austria), TUS - IDEAM (Irlanda), POLIMI (Italia), IRTJV (Francia) y CCS (Eslovenia).