El proyecto LIFE Lynxconnect impulsa nuevos avances de protección y recuperación del lince ibérico en Andalucía

El lince ibérico es una de las especies más emblemáticas del ecosistema de Andalucía pero, a su vez, una de las más amenazadas a nivel nacional por encontrarse en peligro de extinción. Por ello, el Proyecto LIFE Lynxconnect ha desarrollado un programa de conservación y protección de ejemplares en toda Andalucía, España e incluso Portugal.

Según ha detallado a Europa Press el director del proyecto LIFE Lynxconnect y coordinador del Plan de Recuperación del Lince Ibérico en Andalucía, Francisco Javier Salcedo, esta iniciativa está centrado en reforzar la conectividad entre poblaciones para garantizar la recuperación a largo plazo de este animal, consolidándose así como uno de los principales casos de éxito en materia de conservación de fauna en la región andaluza, España y Portugal, con una proyección internacional "muy positiva", según han destacado también responsables técnicos e institucionales.

El proyecto LIFE LynxConnect reúne a 22 socios de España y Portugal, entre administraciones, ONG, entidades científicas, organizaciones del sector cinegético y empresas privadas. De este modo, la comunidad autónoma, a través de la Junta de Andalucía, mantiene un papel central en la coordinación, no solo por ser el territorio donde se conservaron las últimas poblaciones, sino también por albergar el centro de cría de La Olivilla (Jaén), operativo desde 2007.

En este sentido, Salcedo ha destacado además la implicación de propietarios privados y municipios rurales como uno de los pilares del éxito del programa, ya que, a su juicio, es fundamental que, tanto los dueños de fincas o territorios privados como la propia ciudadanía en su conjunto, estén concienciados de la importancia del asunto y sobre las estrategias que se pueden llevar a cabo para proteger al lince ibérico de la extinción. "No ha sido un proyecto impuesto; los propietarios se han sumado y han decidido qué acciones ejecutar en sus fincas", ha afirmado, subrayando el valor de los convenios de colaboración como "herramienta de conservación activa y de sensibilización mutua".

Entre los desafíos pendientes, el director del proyecto ha citado la creación de nuevas poblaciones, la mitigación del impacto de las infraestructuras viarias y la necesidad de mantener la inversión y el compromiso humano que ha permitido convertir al lince ibérico en "uno de los programas de conservación más exitosos a nivel mundial".

Por otro lado, ha explicado que LynxConnect da continuidad a tres proyectos LIFE anteriores iniciados en el año 2002 y que su principal aportación ha sido unir las poblaciones existentes de esta especie para hacerlas "más resilientes desde el punto de vista demográfico y genético". "Una población conectada es mucho más fuerte que varias aisladas", ha subrayado.

Salcedo ha recordado que el lince ibérico es una especie con baja diversidad genética, por lo que la conexión entre núcleos y la creación de nuevas poblaciones resulta "clave" para acercar el tamaño efectivo de la población al tamaño real. A ello se suma la necesidad de avanzar en la resiliencia trófica y climática, creando nuevas poblaciones en territorios con condiciones ambientales distintas que permitan a este especie desarrollar y con presencia de diferentes subespecies como es el conejo, que es su presa principal.

En este sentido, ha señalado que actualmente existen al menos 2.400 ejemplares en la Península Ibérica, de los que unos 840 se localizan en Andalucía, si bien el gran reto sigue siendo alcanzar las 1.100 hembras reproductoras necesarias -- actualmente se cuenta con alrededor de 500-- para lograr un estado de conservación favorable y sacar definitivamente al lince de las categorías de amenaza.

Desde una perspectiva europea, la delegada de la Junta de Andalucía en Bruselas, Catalina de Miguel, ha destacado a esta agencia que el proyecto es "un caso de éxito que se ve en Bruselas con simpatía y con cariño", no solo por los resultados de LIFE LynxConnect, "sino por la continuidad de los programas que le han precedido". Según ha explicado, el progreso del lince ibérico, que ha pasado de estar en peligro crítico de extinción a una situación vulnerable, "refuerza las opciones de seguir avanzando hacia su plena recuperación" en el conjunto de la Península Ibérica.

De Miguel ha subrayado el papel "vital" de la Junta de Andalucía como administración coordinadora de los distintos proyectos LIFE del lince, integrando a comunidades autónomas como Extremadura, Castilla-La Mancha y la Región de Murcia, además de socios de Portugal. "Andalucía ha tirado del carro desde el inicio, más allá de colores políticos, y hoy este programa es una de las joyas de la corona en materia de biodiversidad", ha afirmado.

En esa línea, la representante andaluza en Bruselas ha señalado que una de las principales lecciones del proyecto es la colaboración entre administraciones públicas, entidades científicas, ONG, propietarios privados y actores locales. "Es un modelo de gobernanza multinivel y supranacional que puede servir de ejemplo en Europa para la conservación de otras especies", ha apuntado.

De cara al futuro, la Junta prevé presentar un nuevo proyecto LIFE sobre el lince ibérico para dar continuidad al trabajo realizado, con el objetivo de seguir mejorando el estatus de conservación de la especie. Tanto Salcedo como De Miguel han coincidido en que mantener la financiación europea y el compromiso de todos los socios será clave para consolidar los avances logrados y garantizar la convivencia entre el lince ibérico y las actividades económicas en los territorios donde habita.

VILLANUEVA DEL RÍO Y ALCOLEA DEL RÍO, IMPLICADOS CON EL LINCE

El impacto del proyecto se refleja también a escala local, especialmente en la provincia de Sevilla, donde los municipios de Villanueva del Río y Minas y Alcolea del Río se han sumado a este proyecto para contribuir al desarrollo y protección de este mamífero en sus tierras.

Por una lado, el alcalde de Alcolea del Río, José Raimundo López, ha señalado que el municipio está "totalmente implicado y orgulloso" de que el lince se haya implantado de forma natural en sus montes públicos. Según ha explicado, desde la detección de la especie en 2021, la aceptación social ha sido "muy positiva", tanto por parte de la población como de las sociedades de caza, que han participado en jornadas de sensibilización promovidas por el proyecto.

López ha indicado que en el término municipal y zonas limítrofes se mueven actualmente entre siete y ocho ejemplares, lo que ha generado una nueva puesta en valor del entorno natural y un creciente interés por el senderismo y la observación de fauna. Entre los objetivos del ayuntamiento, ha destacado reforzar la divulgación en colegios y entre la ciudadanía para consolidar el respeto hacia la especie y su hábitat.

En la misma línea, el alcalde de Villanueva de Río y Minas, Miguel Ángel Barrios, ha explicado que la presencia del lince en su municipio surgió "de forma natural", a partir del desplazamiento de ejemplares reintroducidos en otras zonas de Andalucía y Extremadura. Actualmente, ha apuntado, el término municipal alberga más de una veintena de linces adultos, además de las crías nacidas en los últimos años.

Barrio González ha remarcado que el lince supone "un valor añadido" para el municipio y un ejemplo de convivencia entre conservación, actividad cinegética y educación ambiental. En este sentido, al igual que el primer edil de Alcolea, ha defendido el papel de las asociaciones de cazadores, propietarios, colegios y colectivos locales como parte esencial del éxito del programa y ha subrayado que "donde está el lince se logra un equilibrio natural que favorece al conjunto del ecosistema".