Un proyecto de rehabilitación energética destinará cuatro millones a 139 viviendas de Las Protegidas, en Jaén

JAÉN 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

Iberdrola ha iniciado un proyecto de rehabilitación energética integral en el barrio de Las Protegidas, en Jaén capital, que beneficiará a 139 viviendas con una inversión de cuatro millones de euros.

La actuación, que se enmarca en el Programa Barrios del Plan Ecovivienda, impulsado por la Junta de Andalucía y financiado con fondos europeos Next Generation, supondrá una inversión total de 4.066.000 euros y beneficiará directamente a 139 viviendas y 1.354 metros cuadrados de locales comerciales construidos en 1955.

El proyecto, según se ha informado desde Iberdrola, contempla la mejora de la envolvente térmica mediante sistemas de aislamiento en fachadas, la instalación de energía solar fotovoltaica para autoconsumo, y la mejora de la accesibilidad a los diferentes portales a través de nuevos ascensores en dos de los catorce portales que carecen del mismo.

Además, Iberdrola actuará como agente rehabilitador bajo la figura de promotor delegado, encargándose de la gestión integral del proceso, incluidas las ayudas para familias vulnerables y los Certificados de Ahorro Energético (CAE), que permiten aplicar descuentos inmediatos en el coste de la intervención.

La rehabilitación de este barrio de la capital jiennense ha sido posible después de que resultara beneficiario de una subvención de 3,3 millones de euros del programa 1 del Plan Ecovivienda, el mecanismo de la Junta de 29 de diciembre de 2025 Andalucía para la gestión de los fondos europeos Next Generation en materia de vivienda.

Para el delegado de Iberdrola en Andalucía, Antonio Fernández, "este tipo de proyectos permite avanzar hacia una edificación más eficiente y accesible, garantizando ahorros energéticos y una mejora sustancial en la calidad de vida de los vecinos".

Desde Iberdrola se impulsan "soluciones llave en mano" que "hacen viable la rehabilitación energética, facilitando el acceso a las ayudas públicas y gestionando cada fase con garantía técnica y financiera".

La intervención permitirá una reducción del 68 por ciento en el consumo de energía primaria no renovable del conjunto residencial, así como una disminución del 67 por ciento en las emisiones de CO2, actualmente estimadas en 230 toneladas anuales.

Además, los propietarios podrán ahorrarse hasta un 40 por ciento en su factura energética, gracias a la mejora de la eficiencia del edificio y al uso de energía renovable.

Fernández ha incidido en que con esta actuación, Iberdrola "refuerza su compromiso con la sostenibilidad, la eficiencia energética y la revitalización urbana, contribuyendo de forma efectiva a la transición energética y a la mejora del parque residencial andaluz".