El proyecto Soil O-Live descubre la relación entre la genética del olivo y su microbioma

Esquema de la investigación - UJA

JAÉN 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El proyecto Soil O-Live suma un nuevo descubrimiento al poner de manifiesto la asociación entre la planta y su comunidad microbiana o microbioma, con una mayor o menor tolerancia al hongo Verticillium dahliae.

Esta es la principal conclusión que se extrae del artículo 'Unveiling essential host genes and keystone microorganisms of the olive tree holobiont linked to Verticillium wilt tolerance', publicado en la revista 'Microbiome' por Antonio J. Fernández-González, Manuel Fernández-López y Jesús Mercado-Blanco, del Departamento de Microbiología del Suelo y la Planta de la Estación Experimental del Zaidín del CSIC, y Alicia Serrano y Francisco Luque, del Departamento de Biología Experimental de la Universidad de Jaén.

El artículo plantea que la comunidad microbiana que reside en un olivo influye en las características de la planta, tales como la resistencia al estrés ambiental y a las enfermedades, y que remodelar este microbioma es una vía prometedora para el manejo de enfermedades en los cultivos.

Para obtener nuevas perspectivas sobre estas relaciones, los investigadores se propusieron identificar genes clave del huésped y microbios vinculados a la tolerancia a Verticilium. En esta línea, el equipo comparó los microbiomas de las raíces de olivos susceptibles y resistentes a la enfermedad, encontrando que ciertas especies bacterianas y fúngicas eran más abundantes en las plantas tolerantes.

A su vez, una técnica llamada análisis de redes de coocurrencia ha permitido a los investigadores identificar correlaciones entre determinados microorganismos y la expresión de genes específicos, revelando dos grupos bacterianos clave asociados con olivos tolerantes y genes relacionados con la defensa.

Estos resultados demuestran que combinar análisis de la composición del microbioma y de la expresión génica del huésped puede ayudar a desentrañar las interacciones planta-microbioma, señalando el camino hacia nuevas estrategias que aprovechen la ingeniería del microbioma para mejorar la resiliencia del olivo a la verticilosis.

Este enfoque también podría ayudar a responder preguntas sobre cómo los genes del huésped moldean el microbioma y cómo el microbioma influye en la resistencia a enfermedades en las plantas huéspedes.

Soil O-Live es un proyecto que busca informar a los agricultores sobre la implementación de prácticas sostenibles y de mejora de los suelos del olivar. Formado por 15 instituciones académicas como la Universidad de Jaén (UJA), el CSIC o la Agencia Española de Normalización (UNE) y dos empresas del sector del olivar, el proyecto se enmarca dentro de la Misión Soil Heath and Food del programa de I+D+i Horizonte Europa (programa marco de investigación e innovación de la Unión Europea para el período 2021-2027).