Un proyecto de la Universidad de Jaén (UJA) visibiliza la brecha de género en medios de comunicación digitales en España

JAÉN, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El proyecto GeMeCo, desarrollado por el grupo de investigación Sinai de la Universidad de Jaén (UJA), en colaboración con la Universidad de Valencia y la universidad canadiense Simon Fraser University (SFU), ha puesto de manifiesto las brechas de género existentes en medios de comunicación digitales en España. De esta forma, las fuentes son masculinas en un 70 por ciento, mientras que las de mujeres se reducen al 30 por ciento.

A través de una sencilla web, este sistema automático monitoriza en tiempo real las voces de hombres y mujeres mediante avanzadas técnicas de inteligencia artificial basadas en Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN).

Concretamente, se analizan artículos de seis medios de comunicación, cuantificando la discrepancia en las proporciones de hombres y mujeres citados. Según la investigadora principal, la catedrática de la UJA Maite Martín, "los objetivos centrales de GeMeCo son sensibilizar a la opinión pública sobre la imagen de la mujer en el discurso público, utilizando datos reales extraídos diariamente, y alentar a los medios a incluir voces más diversas en sus informaciones".

Este proyecto es la versión en español de los proyectos Gender Gap Tracker y Radar de Parité, desarrollados para inglés y francés respectivamente por la investigadora Maite Taboada de la Universidad SFU (Simon Fraser University) de Canadá, que busca abordar las brechas de género presentes en los medios de comunicación digitales.

Los medios de comunicación digitales analizados son ABC, El Mundo, El País, El Periódico, Público y La Vanguardia. El sistema recopila diariamente las noticias publicadas en dichos medios y se analizan textualmente utilizando tecnologías avanzadas de PLN.

En cada noticia se identifican las personas que se consideran fuentes de información, es decir, que tienen citas, ya sean directas o indirectas. Una vez identificadas las fuentes, para cada una de ellas se determina si el género es femenino o masculino.

A continuación, se contabilizan las fuentes masculinas y femeninas que se encuentran en el artículo y se van acumulando por cada periódico diariamente para, finalmente, generar los gráficos que se muestran en la página web del proyecto (gemeco.ujaen.es) y que reflejan la proporción de voces de hombres y mujeres.

La simplicidad de la página web permite visualizar fácilmente los datos acumulados en las fechas indicadas. En la primera parte de la web se visibilizan las fuentes encontradas por cada periódico en un gráfico de barras, así como el acumulado por todos los periódicos en un gráfico circular. Estos gráficos revelan que, en promedio, alrededor del 30 por ciento de las fuentes son mujeres, mientras que el 70 por ciento son hombres.

Estos porcentajes persisten incluso al cambiar las fechas, reflejando un patrón global de brechas de género que también se evidencia en monitores similares realizados por la Universidad SFU de Canadá en medios de comunicación canadienses en inglés y francés.

En la sección inferior de la página web, se presenta un gráfico de líneas que detalla el porcentaje de mujeres citadas en cada uno de los periódicos analizados. Este gráfico revela de manera elocuente que no existen diferencias significativas entre los distintos medios de comunicación españoles.

En todos los casos examinados, las voces femeninas oscilan entre el 30 por ciento y el 15 por ciento en comparación con las voces masculinas. Este patrón constante "refleja la persistencia de las disparidades de género en los medios, subrayando la necesidad urgente de abordar estas desigualdades", según recoge el proyecto.

"Aunque el proyecto está actualmente en fase de pruebas, con datos recopilados durante las últimas tres semanas, la base de datos se alimenta diariamente con nuevas noticias. Este enfoque en constante evolución asegura una información actualizada y relevante", ha apuntado la investigadora de la Universidad de Jaén Maite Martín.

El proyecto GeMeCo "subraya la importancia de la igualdad de género al demostrar cómo la infrarrepresentación de las mujeres, a pesar de constituir la mitad de la población, puede impactar negativamente en el debate público, las políticas públicas y el gasto público", ha dicho Martín.

En este sentido, la investigadora principal del proyecto ha afirmado que "estos resultados respaldan la necesidad continua de aplicar políticas de igualdad para construir un discurso más equitativo y representativo en los medios de comunicación".

GeMeCo es un desarrollo que se enmarca dentro del proyecto general financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación 'Consenso: CONtent for Semantic Nice and SOcial Communication through NLP', obtenido por el grupo de investigación Sinai en el Plan nacional I+D+I.