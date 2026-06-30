Psicólogo educativo admite que casos como el de Sandra Peña evidencian que los protocolos "no son suficientes"

El psicólogo educativo, vicepresidente del Consejo General de la Psicología de España y experto en convivencia escolar, José Antonio Luengo durante la conferencia 'La lucha contra el acoso escolar. Lo que sabemos tras 20 años en el sistema educativo' - UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

CARMONA (SEVILLA), 30 (EUROPA PRESS)

El psicólogo educativo, vicepresidente del Consejo General de la Psicología de España y experto en convivencia escolar, José Antonio Luengo, ha señalado que "el acoso escolar no surge en las escuelas" sino que "trasciende de este ámbito" y ha pedido a los padres "cuestionar el modelo educativo que quieren desarrollar en sus hogares". Luengo ha tildado de "error" asociar este fenómeno de forma exclusiva con los centros educativos, ya que el acoso escolar "suele venir en las mochilas de los chicos cuando llegan a las aulas".

En relación al caso de Sandra Peña, la menor que se suicidó tras ser víctima, presuntamente, de acoso escolar, Luengo ha admitido que es una muestra de que "los protocolos no son suficientes" para poder "desentrañar lo que pasa en la mente de una niña de 14 años" y de cara a estas situaciones de acoso, ha reclamado "comunicar a los responsables de la parte victimaria lo que está pasando y pedirles ayuda" ya que en caso contrario "puede producirse un fatal desenlace". "Lo primero es dar seguridad a la familia de que los competentes en la materia van a intervenir y que voy a dar seguridad a la víctima", ha mencionado.

Igualmente, ha reconocido que es "indudable" que, con motivo de este caso y su trascendencia en los medios de comunicación y las instituciones, vaya a producirse un cambio de tendencia en materia de prevención y actuación contra el acoso escolar.Del mismo modo, ha pedido a los medios de comunicación "un mejor trato en estos temas" y ha afirmado que, a pesar del "trágico final" de este caso, "no siempre ese es el final". Para concluir, ha animado a los centros educativos a impulsar "el aprendizaje y el servicio" para fortalecer el sentimiento de "tribu", desarrollando "proyectos con personas desfavorecidas u otros colectivos" y poder así "alimentar la idea de lo bello que es cuidar".

En declaraciones a Europa Press, el psicólogo ha considerado el acoso escolar como un "fenómeno entre individuos" cuya responsabilidad ha sido delegada "a los docentes y los poderes educativos", aunque "no son los únicos competentes ni mucho menos". Luengo ha ofrecido la conferencia 'La lucha contra el acoso escolar. Lo que sabemos tras 20 años de intervención en el sistema educativo' en el taller 'Acoso escolar: kit de estrategias y entrenamiento práctico para una intervención efectiva y segura', como parte de la programación de los cursos de verano de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) en su sede de Carmona-Rosario Valpuesta.

En esta línea, Luengo ha exigido a las familias que "reflexionen sobre la responsabilidad imprescindible" que poseen en este fenómeno debido a que en ocasiones "lo que hacen es poner palos en las ruedas, tratando de diluir la acción del victimario". Asimismo, ha pedido la "coordinación y colaboración de los padres para ir todos a una" ya que "la escuela es de la comunidad educativa, no únicamente del profesorado".

Concretamente, ha criticado que las familias no fomenten "una visión bondadosa de las relaciones interpersonales, de ayuda y de cuidado" a sus hijos y, por tanto, ha considerado "injusta" la visión que se tiene con los centros educativos, los "únicos que han implementado medidas". "La educación y generación de principios no solo crecen en las escuelas sino en los domicilios, los barrios y en las distancias cortas" ha detallado, al tiempo que ha recordado que "el niño bondadoso que cuida a otro es el fuerte".

Por otra parte, Luengo ha enfatizado que "los protocolos de actuación contra el acoso fueron necesarios, pero han fracasado porque no resuelven el problema" y además "se han convertido en procedimientos casi administrativos". Es por ello que en "muchas ocasiones no se protege a la víctima y esta se ve expuesta a la revictimización". También ha cuestionado el tipo de medidas preventivas que se han llevado a cabo, debido a que "hace falta tiempo para mejorar estos mecanismos".

De esta forma, el psicólogo ha lamentado que "las horas de tutorías son muy escasas" y ha exigido "dignificar la función de los tutores", puesto que "los chavales atienden mucho mejor a esos comentarios y observaciones que a alguien que viene de fuera a dar una charla". Igualmente, ha considerado necesario "mejorar los mecanismos de formación del profesorado, tanto en el grado como en el ejercicio, porque al final son los que están con los chicos". En este sentido, ha contado que la línea de trabajo en prevención debe "restaurar una convivencia que se quebró".

Al hilo, Luengo ha descartado el uso "de mecanismos de justicia punitiva" porque "los niños se equivocan cuando crecen y tenemos que redirigir eso hacia fórmulas más deseables". Ha reivindicado "una oportunidad para que el victimario pida perdón y sea perdonado", ya que de expulsarlo del colegio o destinarlo a otro centro "va a provocar la misma situación", por lo que el psicólogo ha indicado que la clave para subsanar los daños del acoso escolar pasa por "la justicia restaurativa y una visión compleja de las relaciones interpersonales".