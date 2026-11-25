El concejal socialista de Granada Jacobo Calvo. - PSOE

GRANADA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista en el Ayuntamiento de Granada presentará este próximo viernes al pleno una moción para instar al equipo de gobierno (PP) a crear una bolsa municipal de vivienda vacía destinada al alquiler asequible, reclamando además que se incorpore una partida para su desarrollo en las cuentas municipales de 2027.

Así lo ha anunciado este miércoles el concejal socialista Jacobo Calvo, quien ha recordado que, según los datos del avance del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) de 2023 --el documento más reciente disponible ante la "parálisis" del nuevo plan tras tres años de mandato del PP--, la capital cuenta con alrededor de 12.000 viviendas vacías.

Para el edil, esta cifra contrasta con la realidad de "muchos jóvenes que quieren emanciparse y granadinos que, aun teniendo trabajo, se ven obligados a vivir en casa de sus padres por unos precios inasumibles".

Calvo ha censurado la gestión urbanística del gobierno local y de la Junta de Andalucía, acusándolos de centrarse únicamente en conceder licencias para nuevos apartamentos turísticos e incentivar a promotores privados, una política que, según ha señalado, ha provocado un incremento del 14,5 por ciento en el precio de la vivienda.

"No se puede apostar por una ciudad de cartón-piedra donde se estimula permanentemente al turismo, pero no se incentiva a los granadinos", ha advertido. Frente a este modelo, la iniciativa del PSOE propone un sistema en el que "ganan los propietarios, los inquilinos y la ciudad".

En concreto, plantea que el Ayuntamiento actúe como intermediario para dar seguridad jurídica y estabilidad a los dueños que tienen miedo a alquilar, facilitándoles ayudas para la rehabilitación de los inmuebles y encargándose de la gestión y el acompañamiento durante el arrendamiento.

Como contrapartida, el Consistorio toparía el precio del alquiler para garantizar tarifas asequibles a quienes deseen residir en Granada capital. El concejal socialista ha subrayado que no se trata de una medida experimental, sino de una fórmula de éxito ya implantada en capitales similares como Sevilla o Zaragoza, donde este mecanismo permite ofrecer viviendas un 20 por ciento por debajo del precio de mercado del municipio.

Finalmente, Calvo ha retado a la alcaldesa a demostrar "su compromiso real" con el acceso a la vivienda aprobando esta moción en el pleno del viernes y dotándola de financiación en los inminentes presupuestos de 2027. "Se lo ponemos en bandeja encima de la mesa; la preocupación se demuestra tomando decisiones y haciendo políticas para que los granadinos puedan quedarse a vivir y contribuir en su ciudad", ha concluido.