PSOE-A abre esta semana su proceso de primarias para elegir a sus candidatos de 2027 en capitales y grandes municipios

Archivo - Reunión de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE-A presidida por su secretaria general, María Jesús Montero. (Foto de archivo). - PSOE-A - Archivo

SEVILLA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Andalucía abrirá el próximo viernes, 4 de septiembre, el proceso de primarias para elegir a sus candidatos a las alcaldías de las ocho capitales de provincia y de los municipios de más de 20.000 habitantes que concurrirán a las elecciones locales previstas para el mes de mayo de 2027.

Según el calendario para la elección de dichos cabezas de lista por el que se ha decantado la federación socialista andaluza, consultado por Europa Press, este próximo viernes, 4 de septiembre, se abrirá el plazo de presentación de candidaturas para este proceso de primarias, que se prolongará hasta el lunes día 7.

El Reglamento federal de desarrollo de los Estatutos federales del 41 Congreso del PSOE --que se celebró en Sevilla a finales del año 2024-- determina que la elección de los candidatos del partido "a las alcaldías de los municipios con más de 20.000 habitantes o que sean capitales de provincia" se realiza "mediante elecciones primarias entre los/as militantes y afiliados/as directos/as del PSOE y JSE" (Juventudes Socialistas de España).

No obstante, hay excepciones, ya que el mismo documento precisa que los alcaldes socialistas de municipios como los citados que quieran optar a la reelección en los comicios del año que viene no están obligados a someterse a primarias para ser elegidos de nuevo como candidatos. Dicho proceso tendrá que abrirse en esos supuestos si así lo avala "más del 50% de la militancia del ámbito municipal correspondiente" y lo autoriza la Comisión Federal de Listas.

En el caso de Andalucía, siguiendo este reglamento, no sería necesaria la celebración de primarias en la ciudad de Jaén --que es la única capital gobernada actualmente por el PSOE, en su caso de la mano de Julio Millán--, ni en municipios de más de 20.000 habitantes como Dos Hermanas (Sevilla) o San Fernando (Cádiz) si sus actuales alcaldes socialistas --Francisco Rodríguez y Patricia Cavada, respectivamente, en esos dos casos de ejemplo-- optan a la reelección.

Tras el plazo de presentación de candidaturas, se abrirá el de recogida de avales si hay más de una precandidatura, que se extenderá entre los días 9 y 16 de septiembre. Los aspirantes deben reunir "como mínimo el aval del 15% del total de la militancia y afiliación directa" en su ámbito municipal, "pudiendo aportar como máximo el 20%", según precisa el documento reglamentario citado.

PRIMERA JORNADA DE VOTACIÓN PREVISTA PARA EL 26 DE SEPTIEMBRE

En el caso de que sólo un precandidato reúna los avales necesarios, éste será ya proclamado como candidato a la alcaldía correspondiente, mientras que, de ser más de uno los aspirantes que superen dicho requisito, se abrirá un periodo en el que pueden desarrollar una campaña de información, que comprenderá del día 17 al 25 de septiembre, y que precederá a la jornada de votación prevista para el sábado 26.

Si un aspirante obtiene en dicha votación más del 50 por ciento de los sufragios válidos, será ya proclamado como candidato sin necesidad de someterse a una segunda vuelta que, en el caso de ser necesaria, se celebraría a la semana siguiente, el sábado 3 de octubre, y que iría precedida de otra campaña de información programada para el periodo comprendido entre los días 28 de septiembre y 2 de octubre.

En esa hipotética segunda vuelta, será proclamado candidato quien reúna el mayor porcentaje de votos válidos, según confirma el referido reglamento socialista.

PRECANDIDATOS ANUNCIADOS

A lo largo de este verano ha habido varios representantes socialistas que han confirmado su decisión de presentar su candidatura para concurrir a dichas primarias de cara a convertirse en candidatos a las alcaldías correspondientes.

Son los casos de los actuales portavoces municipales del PSOE en los ayuntamientos de Sevilla, Málaga y Almería, Antonio Muñoz, Mariano Ruiz y Fátima Herrera, respectivamente, y del concejal socialista en el Consistorio almeriense Antonio Ruano.

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha defendido el carácter democrático de los procesos de primarias, si bien también se ha pronunciado públicamente a favor de promover procesos de "diálogo" en el seno de las agrupaciones socialistas para acordar candidatos con el consenso suficiente como para que sea innecesaria la celebración de primarias.

En las elecciones locales de 2023, los alcaldables del PSOE en las ocho capitales andaluzas fueron Gabriel Cruz en Huelva, Óscar Torres en Cádiz, Antonio Muñoz en Sevilla, Daniel Pérez en Málaga, Antonio Hurtado en Córdoba, Julio Millán en Jaén, Francisco Cuenca en Granada y Adriana Valverde en Almería.