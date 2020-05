PSOE-A aceptaría volver a la comisión del Covid-19 si la presidencia pasa de Vox a PP-A o Cs

SEVILLA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista Manuel Jiménez Barrios ha planteado este martes como requisitos para volver a la comisión sobre la recuperación económica y social de Andalucía a causa de la pandemia del Covid-19, constituida este lunes en la Cámara autonómica, que "se retire" la presidencia a Vox y que, en su lugar, se proponga a un candidato de alguna de las dos formaciones que componen el Gobierno andaluz --PP-A o Ciudadanos (Cs)-- para que asuma dicha responsabilidad.

Así lo ha trasladado en una rueda de prensa de carácter no presencial el portavoz socialista, quien ha citado en concreto el nombre del diputado de Cs Julio Díaz como posible candidato a presidir esta comisión que el Grupo Socialista apoyaría para regresar a este órgano.

Jiménez Barrios ha defendido que el PSOE-A "siempre tiene y ha tenido una voluntad de acuerdo, diálogo y consenso", y los socialistas son "muy conscientes de la situación muy dura que se va a plantear como consecuencia del virus" en Andalucía, "sobre todo para los más vulnerables", ya que "no hay analistas económicos que no digan que el PIB no va a bajar menos del 10 o el 15%" este año en la comunidad por la pandemia.

Por eso, según ha agregado, el PSOE-A había preparado para la comisión "un documento muy elaborado y trabajado" junto a diversos profesionales, como "economistas, abogados, historiadores o arquitectos", que "venía a abordar la situación de verdad de lo que va a ocurrir y está ocurriendo".

Tras incidir en que los socialistas son "conscientes de que tenemos que seguir trabajando y apoyando" en esta crisis, ha trasladado al presidente de la Junta una "oferta pública para que su credibilidad vuelva a verse de alguna manera fortalecida después de lo ocurrido" en la sesión constitutiva de la comisión.

Así, ha instado a "reconducir" la elección de la presidencia de la misma, y a que se postule a un candidato de alguna de las fuerzas del Gobierno andaluz, al que ha acusado, además de "dejación" al no haber propuesto a un aspirante de PP-A o Cs para estar "a la cabeza" de dicha comisión.

Jiménez Barrios ha advertido de que se debe "perder toda esperanza" de que el PSOE-A "vuelva a la comisión si la sigue presidiendo Vox", y ha insistido en pedir que se proponga como candidato a dirigirla a un nombre alternativo, como, por ejemplo, el de Julio Díaz, al que los socialistas se comprometen a "votar" para regresar a esta comisión.

"ENSEÑANZAS" TRAS LA SESIÓN CONSTITUTIVA

Por lo demás, Jiménez Barrios ha incidido en que lo ocurrido en la sesión constitutiva de la comisión "demuestra con claridad" que el presidente de la Junta "no tenía ninguna confianza" en ella, porque "ni siquiera se había preocupado de haber buscado con antelación los acuerdos y consensos necesarios".

En esa línea, ha apuntado que "entregarle la comisión a la ultraderecha" de Vox permite extraer "varias enseñanzas", además de ser "una incongruencia brutal", porque dicho partido "había descalificado brutalmente" la comisión cuando se propuso su creación, votando incluso en contra de la misma, y, además, en los últimos días ha abandonado la comisión de reconstrucción nacional conformada en el Congreso de los Diputados, y se ha dedicado a "crispar a la sociedad, enfrentando a unos contra a otros", con manifestaciones como la del pasado sábado con caravanas de vehículos en las capitales españolas.

En concreto, ha apuntado que una de las "enseñanzas" que se extrae de lo ocurrido es la "debilidad política" de Moreno, y que, pese a "presumir de estabilidad", ésta "se la debe a (Santiago) Abascal", de forma que si el líder de Vox "se resfría, San Telmo estornuda", según ha comentado.

Una segunda enseñanza, a juicio de Jiménez Barrios, es que a Moreno "se le ha caído la careta de la moderación" con la que había estado "jugando". En esa línea, ha criticado que no haya llamado "para nada" a la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, después de que ella "aceptara el envite" del presidente de la Junta para impulsar "una grandilocuente alianza por Andalucía", y no haya mantenido con ella "ni una conversación previa" a la constitución de la comisión.

Además, el diputado socialista ha llamado la atención acerca de que, "al mismo tiempo" que se celebraba la sesión constitutiva de la comisión, los consejeros de la Presidencia, Elías Bendodo; de Economía, Rogelio Velasco, y de Hacienda, Juan Bravo, "estaban reunidos con los agentes sociales y económicos, preparando una propia comisión de trabajo para la reconstrucción" andaluza "sin contar con nadie salvo con esos agentes" sindicales y empresariales, según ha continuado Jiménez Barrios, que ha criticado así a la Junta por la "opacidad" de esa cita.

En todo caso, el parlamentario socialista ha subrayado que Moreno "tiene la oportunidad de reconducir" lo ocurrido en la comisión, que ha lamentado "muchísimo" porque "los ciudadanos no quieren esas disputas políticas", y ha reiterado que el presidente de la Junta tiene el "apoyo" socialista para plantear a un representante de PP-A o Cs como candidato a presidir una comisión "vital" donde "todos juntos pongamos lo mejor de nosotros mismos", según ha finalizado.