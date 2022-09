PSOE-A irá con "mano tendida" a la reunión con Moreno aunque el presidente solo aplique "rodillo con buena cara"

SEVILLA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, ha manifestado este miércoles que su partido acudirá a la reunión que para este jueves, 8 de septiembre, ha convocado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, con los portavoces de los grupos políticos, con "mano tendida" y la "intención" de llegar a acuerdos, pero ha advertido de que, hasta ahora, en lo que va de legislatura solo han visto en el también líder del PP-A "rodillo" hacia los grupos de la oposición, aunque aplicado "con muy buena cara y sonrisa de pose".

Así lo ha indicado la portavoz socialista en una rueda de prensa en el Parlamento en la que ha recordado que el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, le escribió a Moreno una carta a principios del pasado mes de agosto "con la idea de poder sentarse con el presidente, tender la mano como grupo de la oposición y plantear medidas que creemos buenas para Andalucía".

Por eso, y aunque la reunión se ha convocado "un mes después" de esa carta, los socialistas acudirán al encuentro con Moreno "con la intención de ponernos a trabajar", según ha insistido Ángeles Férriz antes de agregar que esta convocatoria "puede ser un ejercicio más de artificio" como a los que tiene "acostumbrados" a los grupos el presidente de la Junta, o que éste se lo tome "en serio y escuche" a grupos como el socialista, que acude al Palacio de San Telmo "con la mano tendida absolutamente".

"Vamos con la mayor de las disponibilidades y con los deberes hechos, con propuestas concretas", algunas de ellas ya "plasmadas" en iniciativas que el presidente de la Junta "tiene a su disposición", según ha abundado Ángeles Férriz, para quien "lo primero" que habría que saber es "qué disposición" tiene el jefe del Ejecutivo.

La portavoz socialista ha defendido que, hasta ahora, "las únicas medidas que hay encima de la mesa" sobre las que se puede hablar con el presidente de la Junta son las que ha registrado el PSOE-A sobre medidas para hacer frente a la inflación y la sequía, y que detalló el pasado lunes Juan Espadas en rueda de prensa, porque el PP o el Gobierno andaluz "no han presentado ninguna".

En esa línea, Férriz ha señalado que "el Gobierno andaluz nos tiene que contar cuál es su proyecto de Presupuestos" para 2023, y habrá que ver "si el diálogo que ha cacareado tanto" Juanma Moreno "es verdad".

EXIGE A MORENO "QUE HAGA ALGO"

La también vicesecretaria general del PSOE-A ha querido dejar claro que su partido va a "exigir" a Moreno "que haga algo" y que "tenga un proyecto para Andalucía", ya que acusa al presidente de estar instalado en la "inacción" y la "incapacidad" de su gobierno.

Frente a ello, Férriz ha puesto de relieve que, a finales del pasado mes de agosto, el Grupo Socialista ya había registrado en el Parlamento "113 iniciativas para interpelar al Gobierno andaluz" en las comisiones recién constituidas y que este miércoles acogen las primeras comparecencias de consejeros para exponer sus líneas de gobierno, pero que "ni siquiera llegaron a ser calificadas" en la Mesa del Parlamento "sin ninguna explicación", según ha criticado.

En esa línea, ha advertido de que van a sumarse "cinco meses sin poder controlar" en comisión al Gobierno andaluz, desde que, con la convocatoria de elecciones del 19 de junio, quedó disuelto el Parlamento el pasado mes de abril.

Para Férriz, esa actitud demuestra que desde el Gobierno del PP-A "quieren que no podamos ejercer nuestra actividad de fiscalización y control del gobierno" propia del primer grupo de la oposición.

Al respecto, ha instado a la Junta a "tomar en serio y respetar" al Parlamento tras acusar al Gobierno andaluz de "no respetar la agenda" de la Cámara, con consejeros que deciden no comparecer en el Pleno o en comisión por cuestiones de sus agendas, según ha criticado.

La portavoz socialista ha anunciado que su grupo ha registrado más de 150 iniciativas que se suman a las citadas 113 de finales de agosto para "controlar y fiscalizar" al Gobierno andaluz, al que ha advertido de que no le van a "dejar pasar ni una", porque la sociedad "no entiende de meses de verano, de agendas de consejeros, de que un presidente de la Junta todavía, a día de hoy no haya planteado ni una sola medida para combatir las consecuencias" de la crisis derivada de la guerra en Ucrania y la que ya se venía arrastrando con la pandemia de Covid-19.

REBAJAS DE IMPUESTOS

Por otro lado, Ángeles Férriz ha respondido al nuevo secretario general del PP-A, Antonio Repullo, quien este pasado martes señalaba que en el PSOE-A habían estado en contra de bajar impuestos, y ha replicado que de lo que están en contra los socialistas es "de la forma que tiene de bajar los impuestos el PP".

En esa línea, ha aseverado que en el PSOE-A están "a favor de bajárselos a clases medias y trabajadoras, pero no a los ricos de Andalucía", y por eso los socialistas votaron en contra de la "mal llamada" reforma fiscal del Gobierno de Juanma Moreno en la pasada legislatura que suponía bajarle los impuestos en "2.000 euros al año a los más pudientes", según ha criticado.