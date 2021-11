PSOE-A pide apoyo a su iniciativa parlamentaria sobre sanidad y educación como gesto para la negociación presupuestaria

SEVILLA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha asegurado este miércoles que acudirá a la próxima reunión de negociación del proyecto de Presuouesto de 2022 que ha convocado el Gobierno andaluz, de la que ha señalado que "nos han invitado a través de los medios de comunicación", aunque ha demandado un gesto previo como sería "una votación positiva" a una Proposición no de Ley (PNL) de este grupo sobre sanidad, educación y políticas sociales que se debate este jueves en el Pleno del Parlamento por cuanto "son nuestras líneas rojas", según ha explicado este miércoles en rueda de prensa la secretaria general del Grupo Parlamentario Socialista, Soledad Pérez.

"Sería interesante ir con una votación positiva en el debate de este jueves", ha señalado Pérez, en referencia al apoyo de los grupos parlamentarios de PP y Cs a la iniciativa del PSOE, para argumentar seguidamente que en caso de recibir una negativa "ya sabremos que no están hablando de una negociación del Presupuesto, si no de un trágala, de un contrato de adhesión, de un cheque en blanco".

"Andalucía no se merece eso", ha sostenido la secretaria general del Grupo Socialista, quien ha explicado que su partido acudirá a ese encuentro con la Consejería de Hacienda y Financiación Europea "con documentos, con análisis, con transparencia", tras insistir en "qué puntos nos van a aceptar de esta iniciativa".

Soledad Pérez ha desgranado que el ánimo socialista para esa reunión con la Junta de Andalucía será afrontar "una negociación cierta, qué partidas del Presupuesto van a cambiar", convencida de que la falta de receptividad del Gobierno andaluz a las exigencias socialistas sería "una justificación para un relato".

La dirigente parlamentaria socialista se ha lamentado de que el Presupuesto de 2022 no refleja el mantenimiento de los 12.000 profesionales sanitarios que han renovado contrato dentro de los 20.000 iniciales contratados como refuerzo ante el Covid, de los cuales ha recordado que los 12.000 "terminan en marzo de 2022 y en el Presupuesto de 2022 no está esa inversión para mantener ese personal".

Tras apuntar el relevo en la Consejería de Salud en la Dirección General de Personas que ha presentado como que "la despolitización de la sanidad no es cierto porque pone en un área sensible como es Personal a un político con el mandato de seguir desmantelando la sanidad andaluza con el cambio de modelo", Pérez se ha lamentado de que "el sistema andlauz no mantiene el talento" y ha calificado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, como "el presidente del PP que más ha recortado con estos primeros 8.000 y estará en letras mayúsculas en marzo cuando termine de echar a los 12.000 restantes".

La dirigente del Grupo Parlamentario Socialista se ha lamentado de la "muchísima opacidad" sobre aspectos como "es imposible saber cuánto van a concertar en sanidad y educación", así como "cuánto personal van a mantener y cuál es la hoja de ruta real del Presupuesto".

"Negociemos hasta la extenuación", ha afirmado Pérez sobre la actitud de su partido, mientras que ha blandido el modelo de "escucha activa de Juan Espadas", que ha caracterizado como cuya "prioridad es el pueblo andaluz por encima de cualquier regate".