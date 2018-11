PSOE acusa al alcalde de Jaén de "pulverizar" Somuvisa "sin haber sacado adelante ni una promoción de vivienda pública"

Publicado 04/11/2018 16:59:59 CET

El PSOE ha sostenido este domingo que el alcalde de Jaén, Javier Márquez (PP), ha "pulverizado" la Sociedad Municipal de la Vivienda, Somuvisa, "sin haber sacado adelante ni una sola promoción de vivienda pública".

Así lo ha señalado en un comunicado la concejala socialista en el Ayuntamiento de Jaén África Colomo, quien ha pedido al alcalde que "dé explicaciones de por qué el PP ha sido incapaz de licitar ni una sola vivienda nueva ni tampoco promover la rehabilitación de los muchos inmuebles de los que es titular la sociedad o el Ayuntamiento, y sin embargo los activos de Somuvisa se han reducido de forma preocupante y se afrontan deudas que comprometen mucho la viabilidad de la empresa".

"Javier Márquez debería predicar con el ejemplo antes de exigir a los demás que cumpla desde el Ayuntamiento con los jiennenses en materia de VPO", ha aseverado Colomo, quien ha acusado al regidor de haber "paralizado" Somuvisa, demostrando con ello que "es un alcalde agotado, de los pocos que no ha sido capaz de sacar adelante una sola vivienda protegida en Jaén".

Colomo ha criticado que el PP "ha vendido mucho humo y poco cemento", y en esa línea ha comentado que "nada se sabe de la promoción de viviendas de la calle Orcera, de la que se afronta una novación de una póliza de crédito de 230.000 euros que el equipo de gobierno asumió sabiendo que no iba a haber obras".

Ha advertido además de que Márquez "se ha metido en proyectos muy alejados de la razón social de Somuvisa". "El ejemplo más revelador es el solar de la calle Catalina Mir Real, en el Bulevar, en el que en apenas cuatro años el PP ha proyectado una residencia de mayores y unos apartamentos universitarios sin éxito", ha comentado la edil del PSOE, para quien "estos proyectos solo han servido para autobombo electoral del PP".

"Detrás de ellos nunca hubo intención de hacer nada, y sin embargo sí han tenido un coste para el Ayuntamiento y Somuvisa, que han afrontado gastos de 100.000 euros solo en vallado, limpieza y trabajos arqueológicos", ha afirmado Colomo.

Asimismo, la concejala pregunta al alcalde por el plan de venta de parcelas del parque empresarial 'Nuevo Jaén', que el PP tenía previsto sacar en septiembre, según ha expuesto. La edil critica que en ocho años el PP "no ha vendido ni un solo metro cuadrado de suelo del polígono, lo que tiene una lectura muy negativa no solo por los costes financieros que se soportan sin que haya beneficios, sino porque esto demuestra que el PP no apoya la inversión de empresas y la creación de empleo en sus zonas productivas".

En este sentido, ha explicado que hay un préstamo hipotecario para la urbanización del 'Nuevo Jaén' por el que se paga anualmente 230.000 euros. "Lo único que ha hecho el alcalde en este sentido ha sido paralizar la devolución de este préstamo dos años, con lo que simplemente posponemos un problema", ha comentado.

Desde el PSOE han subrayado asimismo que Somuvisa "sigue sin recibir los dos millones de euros que le adeuda el Ayuntamiento a través de empresa mixta que gestionaba la otra mitad del parque empresarial, la Gestora del Nuevo Polígono, que para colmo afronta un proceso de liquidación". "Como tampoco hay transparencia en esta disolución, poco o nada esperamos de este pago, que encima es una deuda del Ayuntamiento con el Ayuntamiento", ha dicho Colomo.

"La política urbanística de Javier Márquez es el colmo de la antigestión: ha llevado a la empresa al límite sin poner un solo ladrillo para hacer vivienda pública en la ciudad ni vender suelo industrial", ha resumido la edil del PSOE, que considera "evidente que el PP no está para dar ejemplos porque ni da respuesta a las necesidades de los jiennenses y encima está llevando a la quiebra a una sociedad que heredó del PSOE con un estado de salud envidiable".