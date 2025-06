PSOE-A acusa a la Junta de "cargarse" el control previo de la Intervención y permitir "pisoteo" de la Cámara de Cuentas

SEVILLA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista ha recriminado este miércoles al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento su actitud hacia los organismos de fiscalización del gasto público, como la Intervención General de la Junta de Andalucía y la Cámara de Cuentas.

La portavoz adjunta socialista, Ángeles Férriz, ha acusado a la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, de que "se cargó los controles previos porque si no nunca hubieran podido contratar de una manera tan corrupta", reproche al que ha sumado el papel de la Cámara de Cuentas de Andalucía, a cuyo presidente, Manuel Alejandro Cardenete, ha calificado como "un bienmandado" porque "se niega a investigar", y de ello ha inferido que "pisotea el prestigio, el órgano".

La consejera de Economía ha afrontado las dos últimas preguntas de la sesión de control del Pleno del Parlamento, que se ha celebrado este miércoles frente a lo habitual de que sea el jueves, acerca de la fiscalización por parte del PSOE y del Grupo Por Andalucía.

España ha escuchado de Férriz que durante la contratación sanitaria en la pandemia de coronavirus "estuvieron dando el dinero como les daba la gana", al tiempo que ha reivindicado el trabajo de la Intervención General con sus "19 informes demoledores" acerca de que "ustedes habían desviado 1.500 millones", además de lamentar que "se han cargado la Intervención de Salud vaciándola de competencias".

Ha ironizado con la pregunta sobre "a quién se le han dado" ese control y se ha respondido que al interventor general, Miguel Ángel Figueroa Teva, y ha concluido que a "este no se lo va a cargar", por cuanto la Junta cesó a su antecesora, María Antonia González Pavón.

La portavoz adjunta socialista ha considerado que se trata de "una trama de corrupción urdida" y le ha reprochado a España que "utilizan todas las instituciones", antes de cuestionarse "como tienen cuajo para ir a Madrid a manifestarse y decir mafia o democracia", y ha augurado que "se va a saber todo".

Ha instado al Gobierno andaluz a que "póngase al servicio de los juzgados", mientras le ha criticado que "su corrupción sanitaria se construye al lado del sufrimiento de los andaluces en las listas de espera".

POR ANDALUCÍA: PIDIERON A CÁMARA DE CUENTAS LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

El parlamentario de Por Andalucía José Manuel Gómez Jurado ha acusado a la consejera de Economía y portavoz del Gobierno andaluz que exigieron a la Cámara de Cuentas para la fiscalización de los contratos menores de los ejercicios 2022 y 2023 conocer las prescripciones técnicas, hecho que ha negado España afirmando que "eso es absolutamente falso" y ha defendido que "no me he negado a dar documentación" porque "siempre colaboramos con la Cámara de Cuentas en dar toda la información que se nos requiere".

Estas afirmaciones de España las ha replicado Gómez Jurado asegurando que "utilizó como excusa que necesitaba saber las prescripciones técnicas" acerca del informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas, convencido de que ese planteamiento forma parte de "una estrategia de debilitar a un órgano de control de fiscalización del dinero público, escondiendo una información determinada", por lo que ha recordado que hay "una causa abierta en los tribunales".

"Por qué condicionó eso si no tenía percha legal para condicionar el dar esa documentación", le ha planteado a la consejera.

"En esa disyuntiva a negarse a dar la documentación a qué pertenece a la mafia, o a la democracia", le ha preguntado en tono sarcástico a la consejera y portavoz jugando con el lema de la manifestación que el PP protagonizó el domingo en Madrid.

ESPAÑA: EL CONTROL FINANCIERO PERMANENTE SUPERVISA 28 ITEMS

La consejera y portavoz del Gobierno ha negado la eliminación del control previo del gasto de la Junta de Andalucía, "ha sido sustituido, no suprimido", por lo que ha denominado como "un control exhaustivo", en referencia al control financiero permanente.

"Hay más controles que nunca", ha proclamado Carolina España en su respuesta a la socialista Férriz, quien ha acusado al PSOE de ser "líder en corrupción en Andalucía y ahora en España", antes de asegurar que el cambio de la fiscalización previa por el control financiero permanente "el grueso" lo acometieron gobiernos socialistas, mientras que ha apuntado que empezaron con cinco hospitales.

Ha defendido que en el control financiero permanente supervisa 28 items y ha afirmado que el Gobierno andaluz ha procedido a "una separación" en las tareas que desempeñan los interventores, que se repartirán según el relato de la consejera la fiscalización previa y el control financiero permanente.

Ha sostenido que "la información a los juzgados la hacen los Servicios Centrales de la Intervención", para precisar que es así "ahora y no antes".

En el caso de las acusaciones hacia la Cámara de Cuentas como herramienta para la fiscalización externa del gasto, la consejera de Economía ha sostenido que "no es un órgano político para atender los bulos, los líos políticos que se inventen ustedes (en alusión a Por Andalucía) o el PSOE", para acusar a ambos de que "quieren utilizar la Cámara de Cuentas como ariete contra el Gobierno".

"Nunca nos hemos negado a dar información, rectifique", le ha espetado España al parlamentario de Por Andalucía.