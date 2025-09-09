PSOE-A acusa a Junta de "gestión chapucera" de incendios forestales y señala un Cedefo cerrado tras invertir 5 millones

El portavoz adjunto del Grupo Socialista, Rafael Recio, este martes ante el Centro de Defensa Forestal (Cedefeo) de El Pedroso (Sevilla). - PSOE-A

SEVILLA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía, Rafael Recio, ha asegurado este martes que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, prioriza "la propaganda a la prevención" en la gestión de los incendios forestales, en la que, ha dicho, "se van acumulando las chapuzas y el despilfarro".

Una "gestión chapucera" ante la que el Grupo Socialista exigió una comisión de investigación este verano y cuya apertura ha reclamado esta jornada desde el Centro de Defensa Forestal (Cedefo) de El Pedroso (Sevilla), instalación de la que ha recordado que se trata de un centro que lleva dos años cerrados "a cal y canto" tras cinco millones de euros de inversión, según una nota de este partido.

Ese Centro de Defensa Forestal, proyectado en 2016 y cuyas obras finalizaron en 2023, debería haberse convertido ya en un centro de referencia para la defensa forestal de una joya de la naturaleza como es la Sierra Morena sevillana, según ha argumentado Recio.

El también secretario de Organización del PSOE de Sevilla ha denunciado, además, que la apertura de este centro se podría haber acometido con una inversión de 80.000 euros para dar el necesario suministro eléctrico a las instalaciones y que, sin embargo, en estos dos años que el centro lleva cerrado, "se han gastado casi medio millón de euros para su custodia".

Además de la situación que se vive con este Cedefo, el dirigente socialista ha aludido a otras medidas que, a su juicio, ilustran "la incompetencia y las chapuzas que se le van acumulando" al Gobierno andaluz en la gestión de incendios forestales, de la que ha puesto como ejemplo la adquisición de más de 100 vehículos para la extinción de incendios y su falta de operatividad sobre el terreno.

"Han costado millones de euros y a la hora de ponerlos en funcionamiento no han demostrado la capacidad necesaria para entrar en terrenos pedregosos, en vías pecuarias o en caminos rurales", ha sostenido el portavoz adjunto socialista.

"También ha sido llamativo el hecho de que la Junta de Andalucía haya adquirido maquinaria de alta tecnología, disruptiva, mediante control remoto para la extinción de incendios, y se ha pegado todo el verano embalada", ha proseguido explicando Rafael Recio.

El representante socialista ha exigido al Gobierno andaluz que "deje de pisotear la dignidad de los bomberos forestales", que siguen manifestándose en todas las provincias de Andalucía después de haber sido "ninguneados y menospreciados a lo largo de todo el verano".

Recio ha contrapuesto la "incompetencia absoluta" del Gobierno que preside Moreno frente a la actuación del Gobierno de España, administración de la que ha remarcado que, sin tener competencias en la prevención de incendios, ha dicho, ha aprobado recientemente un decreto "entendiendo que el problema de los incendios forestales es que no entienden de términos municipales, ni de regiones, ni de comunidades autónomas".

El Gobierno de España "lo que quiere es lo que dicen los expertos, que se aborden protocolos de mayor seguridad", ha indicado el portavoz adjunto del PSOE-A en el Parlamento andaluz, al tiempo que reclama que se "homogeneicen los protocolos" y que "se desarrollen mejores coordinaciones entre las administraciones públicas".

"Frente a la confrontación, el Gobierno de España dando respuestas", ha añadido.