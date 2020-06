PSOE-A acusa a la Junta de hacer de RTVA "su cortijo" y Bendodo niega externalizaciones durante la pandemia

SEVILLA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha acusado este jueves al Gobierno andaluz de hacer de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) su "cortijo" y ha criticado que haya gastado durante la pandemia por coronavirus "300.000 euros en contratar productoras o retransmisiones que se podrían haber hecho con recursos de la cadena pública". De su lado, el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, ha negado dichas externalizaciones y ha explicado que ha habido gasto en alquileres de los equipos necesarios ante la falta de personal por cierre de centros de producción.

Así se ha pronunciado el portavoz del Ejecutivo andaluz del PP-A y Ciudadanos (Cs) en respuesta a una pregunta que, durante la sesión de control al Gobierno en el Parlamento, le ha planteado la parlamentaria socialista Araceli Maese.

Bendodo ha comenzado reconociendo a la dirección y a los trabajadores de la RTVA que han mantenido la programación "en circunstancias complicadas, incluso emitiendo cinco horas de directos de contenidos informativos con solo el 27 por ciento de la plantilla trabajando de manera presencial".

Así las cosas, ante la pregunta de Maese, el portavoz del Ejecutivo andaluz ha garantizado que "no ha habido esa supuesta externalizacion, no ha existido", sino que "ha habido alquileres de los equipos necesarios ante la falta de personal el cierre de algunos centros de producción".

Con todo, ha querido trasladar su "máximo respeto" a las decisiones de los profesionales y del equipo directivo de la cadena andaluza, así como a su "autonomía".

En su turno, la parlamentaria del PSOE-A ha advertido de que desde que llegara al poder, el Gobierno del PP-A y Cs "han hecho de Canal Sur su propio cortijo, con nombramientos a dedo, purgas a los empleados, sin pluralidad o con una caída empicada de los ingresos. Han hecho de Canal Sur su juguetito".

Maese ha afeado a Bendodo que felicite a los trabajadores mientras los sindicatos "denuncian el manoseo al que la Junta somete a la RTVA".

Y así, ha recordado que si bien se alcanzó un acuerdo para desconvocar una huelga en febrero del 2020 que incluía potenciar la producción propia, finalmente "no se ha reforzado y no sólo eso, es que programas que se hacían con recursos de la casa se empezaron a contratar con productoras" lo que, a su juicio, "supone un despilfarro público, más a sabiendas de que aumenta el déficit".

En la misma línea, la socialista ha reprochado a la Junta que mientras la programación se reducía por la pandemia, "se gastaba 300.000 euros en productoras o retransmisiones que podrían haberse hecho con unidades móviles y personal de RTVA". "¿Por qué no se piden varias ofertas para contratar? Ésta fue otra de las promesas que duerme el sueño de los justos", ha apostillado.

Y con todo, la diputada del PSOE-A cree que todo esto persigue "un desmantelamiento de lo público y un recorte de las libertades y derechos fundamentales de los ciudadanos, como es el derecho a una información veraz y justa desde lo público".

BENDODO ACUSA DE "SECTARISMO" AL PSOE-A

En su réplica, Bendodo ha incidido en que el problema del PSOE-A son las listas. "Cuando gobernaban hacían listas de periodistas que podían o no ir a Canal Sur, y eso es sectarismo; hacían listas de las empresas que podían o no trabajar en Canal Sur; o listas de trabajadores que podían ocupar puestos de responsabilidad y los que no".

"Y ahora, en la oposición, hacen lo mismo, hacen lista de los periodistas que participan en las tertulias de la cadena andaluza y lo que cobran, o los que tienen cargos de responsabilidad", ha recalcado.

Por todo, el portavoz de la Junta ha exigido a los socialistas que "dejen de repartir carnés de buenos y malos profesionales en Andalucía y carnés de buenos o malos andaluces", todo para avisar al PSOE-A de que están en la oposición "porque los andaluces se han cansado de sus formas: dejen de dividir a la sociedad", ha zanjado.