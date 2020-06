PSOE-A acusa a Junta de "incumplir la ley" en la gestión de datos de beneficiarios de las 'tarjetas monedero'

SEVILLA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación del Grupo Parlamentario Socialista, Soledad Pérez, ha sostenido este jueves que el Gobierno andaluz de PP-A y Ciudadanos (Cs) "incumple la ley al querer dar datos reservados de personas vulnerables a una ONG para la gestión de la 'tarjeta monedero'", por lo que el PSOE-A "estudia acudir a los tribunales".

Así lo ha trasladado Soledad Pérez en un comunicado en el que ha añadido que, "por muy prestigiosa que sea la ONG, los expedientes sociales de una persona son tan íntimos y reservados como los médicos", y "los ayuntamientos socialistas no van a ser cómplices de esta vulneración de la ley, y protegerán los derechos de las personas que tienen menos recursos, pero los mismos derechos que todos".

La parlamentaria socialista ha señalado que la Ley de Servicios Sociales establece que son los ayuntamientos, a través de los servicios sociales comunitarios, los que tienen que dar las prestaciones económicas, porque "son las administraciones públicas y los funcionarios públicos los únicos que garantizan la igualdad y la transparencia, y eso se lo ha saltado a la torera el Gobierno andaluz", según ha criticado.

Además, ha apuntado que "no es la primera vez que la Consejería de Igualdad incurre en fraude de ley", ya que "también ha intentado suspender por escrito la renta mínima de inserción social, saltándose la Ley de Renta Mínima, la Ley de Servicios Sociales y la Ley de Dependencia, y los ayuntamientos socialistas se plantaron y le dijeron que no", según ha remarcado antes de apostillar que "seguimos esperando a si el Gobierno andaluz va a tramitar o no la renta mínima de inserción".

Finalmente, Soledad Pérez ha aseverado que los alcaldes socialistas "siempre van a mirar por el interés general y por los derechos de los personas más vulnerables". "Que no tengan suficiente renta no significa que no tengan derechos, y si el Gobierno de Moreno Bonilla no lo respeta, lo llevaremos a los tribunales", ha advertido la portavoz socialista.