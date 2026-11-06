PSOE-A acusa a Moreno de "agredir la legitimidad" del Parlamento al "decir ya" que habrá Pleno el 11N pese a la huelga

El parlamentario del PSOE-A Mario Jiménez atiende a los medios en el Parlamento. - PSOE-A

SEVILLA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha acusado este viernes al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), de cometer una "agresión absoluta a la legitimidad del Parlamento, a la división de poderes y al respeto del sitio donde radica la voluntad popular y la soberanía del pueblo andaluz" al haber "dicho" ya "lo que se va a hacer" en la Cámara autonómica el próximo miércoles, 11 de noviembre, cuando hay convocado un Pleno que coincide con la jornada de la huelga general, y que el Grupo Socialista ha pedido cambiar de fecha.

Así lo ha criticado el portavoz de Presidencia, Sanidad y Emergencias del Grupo Socialista, Mario Jiménez, en una atención a medios en el Parlamento al hilo del registro de la enmienda de totalidad que el PSOE-A ha presentado al proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2027, cuyo debate de totalidad está precisamente fijado para el Pleno del 11 de noviembre.

Este pasado jueves, el presidente de la Junta aprovechó su intervención en el acto de entrega, en Sevilla, de los quintos premios 'Andalucía hacia el futuro' concedidos por la agencia de noticias Europa Press y la Fundación Cajasol para defender la celebración del debate de totalidad del Presupuesto ese día 11 de noviembre, recordando que la fecha de ese Pleno estaba fijada con anterioridad a la convocatoria de huelga por parte de los sindicatos UGT y CCOO, al tiempo que avisó de que los políticos "no tiene derecho a huelga".

Al hilo, Mario Jiménez ha afeado que el presidente del Gobierno andaluz "ya ha dicho lo que se va a hacer" en el Parlamento, algo que "deja en una posición absolutamente indescriptible a la presidenta --Ana Mestre-- y a la Mesa de la Cámara", según ha denunciado tras indicar que Moreno debería mandar "cero" en el Parlamento.

"Moreno Bonilla ha dicho lo que se va a hacer aquí, en una agresión absoluta a la legitimidad del Parlamento, a la división de poderes y al respeto del sitio donde radica la voluntad popular y la soberanía del pueblo andaluz", ha abundado el diputado socialista, quien ha remarcado que eso "no debería ser así", así como ha apuntado que la presidente del Parlamento debería preguntarse si el presidente de la Junta "es el que va a decir lo que se hace" en la Cámara.

ESCRITO DEL GRUPO SOCIALISTA

De igual modo, el representante del PSOE-A ha recordado que su grupo ha registrado "un nuevo escrito pidiendo que la presidenta y la propia Mesa" del Parlamento "reconsideren su posición" de mantener sin cambios el Pleno programado para el día 11.

"Creemos que es absolutamente intolerable que, sabiendo que no se trata de un Pleno ordinario como otros que han podido coincidir con una situación de huelga general", sino que en el del próximo miércoles es "un Pleno en el que se debaten, nada más y nada menos, que las enmiendas a la totalidad de las cuentas públicas".

En esa línea, ha defendido que una presidenta del Parlamento "con un compromiso institucional con la Cámara no debería consentir que planteamientos arbitrarios o alejados de esa centralidad institucional condujeran a elaborar un orden de día que no permitiera que se debatieran las enmiendas a la totalidad".

Además, Mario Jiménez ha criticado que el orden del día del Pleno del miércoles 11 incluye también la elección de la Defensora del Pueblo Andaluz y "el debate de la cacicada y del asalto a la Cámara de Cuentas" a través de la proposición de ley que "han presentado la derecha y la extrema derecha" de PP-A y Vox, y que a los socialistas les parece "absolutamente intolerable", según ha remarcado el parlamentario.

El portavoz socialista ha indicado que no le cabe "en la cabeza que eso no se va a rectificar", y ha advertido de que, "si no se produce esa rectificación" y no se cambia de día el Pleno, "la situación en términos institucionales de la presidenta de la Mesa y de la propia Mesa va a quedar en tela de juicio a partir de este momento, porque demostraría a quién responde, y que no está al frente del Parlamento con un criterio de institucionalidad, sino con un criterio meramente sectario y de sumisión a las instrucciones de San Telmo y del Partido Popular y de Vox", ha agregado.

Mario Jiménez se ha preguntado también "a qué le teme Moreno Bonilla", a quien ha afeado que ya "robó" a los diputados "el debate del 'pacto de la vergüenza' --en alusión al pacto de gobierno que el líder del PP-A suscribió con Vox-- porque vino" al Parlamento a hacer "un paripé diciendo que iba a gobernar solo, y 24 horas después se había tragado el pacto de la vergüenza con la extrema derecha", y "a la Cámara se le hurtó ese debate", ha denunciado.

Con todo, el parlamentario socialista ha dicho que confía en que "haya un cambio y que las enmiendas a la totalidad se puedan debatir con normalidad cambiando el día de Pleno", algo que "se ha hecho 20 veces" antes "por cosas de las más peregrinas del mundo", según ha agregado antes de apostillar que "ahora no se quiere" cambiar la fecha "porque se quiere impedir que se pueda celebrar con normalidad la jornada de huelga" general.