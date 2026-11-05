Montero pide que se cambie el Pleno del 11N para que el PSOE-A apoye la huelga sin renunciar a debatir el Presupuesto

La secretaria general del PSOE-A y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero (i), durante su participación en el ciclo de 'Encuentros Ser'. A 5 de noviembre de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). María Jesús Montero, ha defendido este jueves q - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 5 Nov. (EUROPA PRESS) - La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha insistido este jueves en reclamar un cambio en el día de celebración del Pleno del Parlamento andaluz previsto para el próximo miércoles, 11 de noviembre, de forma que los diputados socialistas puedan "compatibilizar" su "derecho a estar con la gente" que apoye ese día la huelga general convocada por sindicatos "en la calle", sin renunciar con ello a defender en la Cámara la enmienda de totalidad que ha anunciado al proyecto de Ley del Presupuesto andaluz para 2027 que se debatirá en esa jornada.

Así se ha pronunciado la también portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz en un encuentro informativo organizado por la Cadena SER en Sevilla en el que ha señalado que "los parlamentarios no tienen opción a huelga", pero que lo que piden los socialistas andaluces "no se trata de esto", sino de poder "compatibilizar el derecho a estar con la gente en la calle, a expresarnos como se expresa en el conjunto de trabajadores para aspirar a tener unas condiciones más dignas" de vida, con "el debate de una de las leyes más importantes que entran en la Cámara" autonómica, "como es la Ley del Presupuesto".

Montero se ha preguntado "en qué cabeza cabe que no se cambie el calendario del Parlamento y que se pretenda discutir la enmienda a la totalidad del Presupuesto que presenta el PSOE-A el día que se celebra una jornada de huelga general convocada por los principales sindicatos de este país en toda España".

Además, ha criticado que, "de rondón", se ha incluido en el orden del día de la sesión plenaria del 11 de noviembre el debate de "una ley complementaria" como la proposición que han presentado PP-A y Vox para reformar la normativa de la Cámara de Cuentas andaluza, "aprovechando" que los diputados de la oposición no están "presentes en esa sesión" si secundan la huelga.

De esta manera, Montero ha defendido la iniciativa del Grupo Socialista de "pedirle a la Mesa de la Cámara que se posponga" el Pleno del 11 de noviembre "al día siguiente", o que, "se celebre en los términos en los que se celebra" cuando el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "tiene que asistir al Comité de las Regiones" de la UE, "o la consejera de Economía tiene que asistir a una feria mundial", según ha abundado citando ejemplos de "motivos" por los que "se han cambiado las sesiones del Parlamento" andaluz en la etapa de gobierno del PP-A.

La secretaria general del PSOE-A ha sostenido que el PP-A "quiere boicotear el ejercicio de esa huelga" general "porque no quiere que los trabajadores reclamen sus derechos laborales".

A la pregunta de si los diputados del PSOE-A no van a asistir al Pleno de Presupuestos si finalmente no se cambia de fecha, Montero ha respondido que su grupo "le va a dar una oportunidad" más a la Cámara para que "cambie una sesión que se tendría que haber puesto en otro día", como ya ha venido reclamando desde que se convocó la huelga "por activa y por pasiva", ha remarcado.

En esa línea, ha defendido que el PSOE "tiene derecho a estar con la gente el día de la huelga general y a discutir su enmienda a la totalidad" del Presupuesto de la Junta, y ha señalado que lo que se está produciendo es "un empecinamiento por parte de PP y Vox", porque "no hay absolutamente ningún problema" en que se cambiara de fecha el Pleno del 11 de noviembre, según ha remarcado antes de concluir que el PSOE-A va a esperar "hasta el último día" para que el Parlamento cambie de día esa sesión.